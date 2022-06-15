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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos MitsotakisFotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Ministers press office
PolitikaYunanistan

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten egemenlik açıklaması

3 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye’den gelen sert açıklamalara rağmen ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkinin 2020 yazındaki seviyede olmadığını söyledi.

https://www.dw.com/tr/mitsotakisten-t%C3%BCrkiyeye-yunanistan%C4%B1n-egemenli%C4%9Finin-sorgulanmas%C4%B1-mant%C4%B1ks%C4%B1z/a-62135964

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Yunan ERT televizyonuna verdiği özel demeçte, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin, Yunanistan’ın Rodos, İstanköy ve Sisam adaları dahil Doğu Akdeniz’deki egemenliğini sorgulamasını "tamamen mantıksız" diye nitelendirerek, "Düşünen tek bir insan dahi, -Türkiye'dekiler de- Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit edebileceğine inanmıyordur" dedi. Mitsotakis Türkiye'den gelen sert açıklamalara rağmen ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkinin, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de uzun süre gerginlik yaşadığı dönemdeki seviyede olmadığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı, "Yüksek bir sözel gerginlik var ama umarım sahada bu gerginliğe ulaşmayız" diye konuştu. Mantığın ağır basması halinde iki ülke ilişkilerinin kötüye gitmeyeceğini de söyleyen Mitsotakis, aksi halde ülkesinin "gerekeni yapacağını" belirtti.

"Türkiye sık sık böyle bir hitabeti benimsiyor" diyen Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını iptal ettikleri yönündeki bir ay önce yaptığı açıklamadan geri dönmesini umut ettiğini belirtti. 

Türkiye-Yunanistan gerginliği artıyor

Türkiye son dönemde Ege'deki Yunan adalarının silahsızlandırılması talebini yüksek sesle dile getirmeye başlamış ve aksi takdirde adaları egemenliğinin tartışmaya açılacağı mesajını vermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da 9 Haziran’da 1923'ten bu yana Türkiye'nin talep ve iddialarını içerdiğini belirttiği 16 harita yayımlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Yunanistan'a karşı söylemini sertleştirmişti.

Erdoğan Ege'de silahsız statüdeki Yunan adalarının silahlandırılmasıyla ilgili olarak "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum… Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacağını vurgulamıştı.

AP, DW / HT,JD

 

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