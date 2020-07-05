 Mitsotakis′ten Türkiye′ye ″yanlış bilgi yayma″ suçlaması | AVRUPA | DW | 20.08.2020

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AVRUPA

Mitsotakis'ten Türkiye'ye "yanlış bilgi yayma" suçlaması

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiğine dair iddiaları reddetti. Mitsotakis, bu iddialarla ilgili olarak Türkiye’yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan'a iltica etmek amacıyla Ege Denizi'ni geçen sığınmacıların Yunan Sahil Güvenliği tarafından zorla Yunanistan karasularının dışına itildiklerine dair New York Times gazetesinde çıkan iddiaları yalanladı.

ABD'li New York Times gazetesinin 14 Ağustos'ta yayımlanan haberine göre Yunanistan, Türk Sahil Güvenlik kuvvetlerinin kurtarması için göçmenleri Ege Denizi'nde "terk ediyor.” Haberde binden fazla göçmenin bu şekilde "denize bırakıldığı” ifade edildi. Gazete haberini, bu durumu yaşadığını belirten beş kişi, bağımsız gözlemciler, akademik araştırma yapan iki kişi ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığını belirtti. 

"Yanlış bilgi verme kampanyasının mağduruyuz"

ABD merkezli CNN International’a konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ülkesi hakkındaki bu iddiaları reddetti. İddiaların "aslen Türkiye’den kaynaklandığını” savunan Mitsotakis, Türkiye'yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı. Mitsotakis, "Türkiye'nin bilgi kullanımı söz konusu olduğunda, çok önemli bir yanlış bilgi verme kampanyasının mağduru olduğumuza dikkatinizi çekerim” dedi.

Haberi yapan gazetecilere de eleştiride bulunan Mitsotakis, "Bu tarz araştırmacı gazetecilik yapan bazı gazeteciler kaynaklarını teyit ettirme konusunda daha dikkatli davranmalılar” diye konuştu.

Başbakan Mitsotakis, "Bu tarz haberler, denizden binlerce mülteci ve göçmen kurtaran sahil güvenliğimiz ve ihtiyacı  bulunanlara sığınak olan adalarımız için ayrıca bir hakarettir” dedi. Araştırılması gereken bir konu olursa “bu konuya ilk eğilecek kişi ben olurum” diyen Mitsotakis, Yunanistan’ın hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke olduğunu ve "binlerce insana iltica hakkı tanıdığını” söyledi.

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Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye mi gönderiyor?

Daha önceden Yunanistan’ın göçmen ve sığınmacıları Türkiye sınırına doğru geri ittiği birkaç defa iddia edilmiş, ancak Yunanistan her seferinde bu iddiaları reddetmişti. En son Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan'a sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye sınırından geri itildiğine dair iddiaların araştırılması çağrısında bulunmuştu.

DW,AFP/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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BM’den Yunanistan’a “geri itmelerin” araştırılması çağrısı

UNHCR, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itildiğine dair iddiaların araştırılmasını istedi. UNHCR, sığınmacının adil bir iltica sürecine hakkı olduğuna vurgu yaptı.  

Yunanistan'a sığınmacılarla ilgili ağır suçlamalar

Spiegel dergisi, Yunan sahil güvenliğini sığınmacı botlarını batırmak ve kovalamak gibi yasa dışı yöntemlere başvurmakla suçladı. Haberde Yunan bayrağı taşıyan maskeli grupların da operasyonlara katıldığı bildiriliyor.  

Yunanistan’dan Türkiye’ye geri itmelerde yeni kanıtlar

Yeni bulgular, Yunanistan'ın mültecileri hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye sınır dışı ettiğini ortaya koyuyor. DW yaptığı araştırmada, sınır dışı edilen mağdurları tespit etti ve kimileriyle İstanbul’da buluştu.  

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