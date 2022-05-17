Mitsotakis'ten ABD'ye Doğu Akdeniz çağrısı

ABD Kongresi'nde konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, "Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek" dedi. Mitsotakis ayrıca ABD'nin Doğu Akdeniz'de "hayati çıkarları" olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarda bulundu. "Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek" diyen Mitsotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz'de "hayati çıkarları" olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını sağlayan ayaklanmanın geçen sene 200'üncü yıldönümünde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen etkinlik kapsamında konuşan Mitsotakis, Rusya lideri Vladimir Putin için "Başaramayacak" ifadesini kullanırken "Sadece Ukrayna'nın iyiliği için değil, tüm otoriter liderlere uluslararası hukuku ihlal eden açık saldırı eylemlerinin ve tarihi revizyonizmin hoş görülmeyeceği mesajının verilmesi için de başaramayacak" diye ekledi.

"Kıbrıs'ın işgali, Helenizm'in açık yarası"

"Açık saldırı eylemlerinden bahsetmişken, siz kıymetli Kongre üyelerinden Helenizm'in 48 yıldır yaşadığı sonsuz acıya neden olan açık bir yarayı unutmamanızı rica ediyorum" diyen Mitsotakis, "Kıbrıs'ın işgali ve akabinde de bölünmesinden söz ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu sorunun uluslararası hukuk doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca çözülmesi gerektiğini belirten Yunan lider, "Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek. Bu diğer bölgesel ihtilaflar için de geçerli" dedi.

Mitsotakis'in kürsüdeki konuşması sık sık Kongre üyelerinin alkışlarıyla kesildi. Arkasında oturan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dâhil birçok siyasetçi Mitsotakis'i zaman zaman da ayağa kalkarak alkışladı.

Yunan adaları mesajı

Yunanistan'ı "her zaman komşularına dostluk eli uzatan ve barış arayışında olan bir demokrasi" olarak tanımlayan ve diyaloğa her zaman açık olduklarını belirten Mitsotakis, "Ancak anlaşmazlıklarımızı çözmek için kullanabileceğimiz tek bir çerçeve var: Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinin yazılı olmayan ilkeleri" dedi.

Mitsotakis, "Ve şu konuda tamamen net olmak istiyorum: Egemenliğimizi ve topraklarımızdan doğan haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz. Bunun içine Yunan adaları üzerinde gerçekleştirilen ve bir an önce son verilmesi gereken uçuşlar da giriyor" diye ekledi.

Tedarik kararlarında "ortak değerler" vurgusu

Mitsotakis, ABD'ye Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili de çağrıda bulundu.

"Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığının altından kalkmasına yardımcı olmaya odaklandığımız bir dönemde NATO'nun ihtiyacı olan son şey, NATO'nun güney kanadındaki yeni bir istikrarsızlık kaynağı" ifadesini kullanan Mitsotakis, "Savunma alanında Doğu Akdeniz'le ilgili tedarik kararları alırken bunu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. ABD'nin dünyanın bu bölgesinde hayati çıkarları olduğuna inanıyorum" diye ekledi.

Yunan Başbakan, ABD'nin "sadece ortak stratejik önceliklerinin olduğu değil, aynı zamanda ortak değerleri ve ortak bir tarihi de bulunan partnerleriyle" çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Zaman zaman ayakta alkışlanan Mitsotakis, "Meslektaşlarıma şunu söylemeliyim, Yunan parlamentosunda bu kadar çok alkış almıyorum" ifadesini kullandı.

Mitsotakis, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlandı. Fotoğraf: Doug Mills/UPI Photo/IMAGO

Biden-Mitsotakis görüşmesi

Mitsotakis Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanmıştı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gösterdiği "ahlaki liderlikten" ötürü Yunanistan'a teşekkür etmişti.

Rusya'ya yönelik hızla ambargo kararı alarak gösterdiği "ahlaki netlik" için Yunanistan'ı öven ABD Başkanı, "Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı oluyoruz... Tiranlığa, 21'inci yüzyılda otokrasilerin demokrasileri geride bırakacağı fikrine hayır diyoruz. Çünkü bana göre tehlikede olan bu" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,BK