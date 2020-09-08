 Mitsotakis′den Türkiye′ye yaptırım tehdidi | AVRUPA | DW | 10.09.2020

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AVRUPA

Mitsotakis'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye geri adım atmazsa AB'nin yaptırım uygulamak zorunda kalacağını belirterek, gerekirse sorunun Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesini önerdi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim konusunda Ankara'ya bir kez daha yaptırım tehdidinde bulunarak, sorunun çözümü için gerekirse Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesini önerdi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a "Türkiye'nin seçeneği var" başlıklı bir makale yazdı. Mitsotakis, Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının 24-25 Eylül tarihlerinde yapacağı zirveye kadar "Ankara aklını başına almazsa" AB liderlerinin "etkin yaptırım kararı almaktan başka seçeneğinin" kalmayacağını vurguladı.

Türkiye'yi "savaşı kışkırtan bir dil, milliyetçi propaganda, saldırgan militarist tutum, Rusya'dan NATO'yu tehdit eden silah sistemlerini satın almak, denizde yasa dışı faaliyetler ve savaş tehdidi" ile suçlayan Mitsotakis, Ankara'nın bu şekilde sadece AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni değil, tüm AB'yi tehdit ettiğini belirtti.

"Hayati çıkarların- Avrupa'nın stratejik çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" ifadesini kullanan Mitsotakis, "Avrupa gerçek jeopolitik etkisini göstermek istiyorsa, savaş kışkırtıcısı Türkiye'nin istediğini yapmasına göz yummamalı" dedi.

"Masaya geri dönme" çağrısı

"Diyaloğa ihtiyacımız var, doğrultulmuş bir silah ile değil" diyen Mitsotakis, Türkiye'nin yaptırımlardan kaçınmak, geri çekilmek ve krizden çıkış yolu yaratmak için hala zamanı olduğunu belirtti. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin bunun için "tartışmalı sulardaki" faaliyetlerine son vermesi ve "saldırgan söylemini kontrol altına alması" gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'ye "masaya geri dönme" çağrısı yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı önerisi

Türkiye ile aralarındaki görüş ayrılıklarının müzakere masasında konuşulabileceği mesajı veren Mitsotakis, "Farklılıklarımız hakkında konuşuruz. Ve bir anlaşma yapmaya çalışırız. Eğer bunu yapamazsak da, kararı Uluslararası Adalet Divanı'na bırakırız" ifadesini kullandı.

Mitsotakis, makalesini "Nihayetinde Ankara'yı hukukun üstünlüğünden korkutacak ne?" ifadesi ile bitirdi.

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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