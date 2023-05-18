Mitsotakis seçim yarışında Tsipras'ın 6 puan önünde

Yunanistan'da anketlere göre Başbakan Kiryakos Mitsotakis pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinde yarışı rakibi Aleksis Tsipras'ın 6 puan önünde götürüyor. Ancak Mitsotakis'in muhafazakar çizgideki partisi Nea Dimokratia'nın (Yeni Demokrasi) mecliste salt çoğunluğu elde edeceğine ihtimal verilmiyor.

Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenden 440 binini ilk kez oy kullanacak seçmenler oluşturuyor. Yunanistan'da 16 yaşını dolduran her vatandaş oy kullanma hakkına sahip.

Mitsotakis hükümeti Mart ayında meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası sonrasında eleştirilere maruz kalmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları Başbakan Mitsotakis hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak buna karşın anketlere göre Mitsotakis'in partisi Nea Dimokratia, eski Başbakan Aleksis Tsipras'ın sol çizgideki partisi Syriza'nın 6 puan önünde. Nea Dimokratia'nın oy oranı yüzde 33,6 olarak tahmin edilirken Syriza'nın oy oranı yüzde 26,9 olarak ölçüldü.

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda herhangi bir partinin salt çoğunluğa ulaşması ve tek başına iktidar olması beklenmiyor. Seçimlerden sonra koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde cumhurbaşkanı meclisi feshedecek ve temmuz ayında ülke yeniden seçime gidecek. Siyasi gözlemciler bu seçeneği ihtimal dahilinde görüyor.

Ekonomik büyüme Mitsotakis'ten yana

2019 yılından beri iktidarda bulunan Başbakan Mitsotakis vergi indirimleri, korona pandemisi sonrası turizmin yeniden canlandırılması ve düzenli olarak ekonomik büyümenin oylarını artıracağını umuyor. Yunanistan'da 2022 yılında ekonomik büyüme yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti. Ancak bu olumlu sayılara karşın düşük maaşlar, gençlerin yurtdışına göçü ve borç krizi sonrası devreye giren Avrupa Birliği tasarruf politikaları Yunanistan'da vatandaşların rahatsız olduğu konular.

Syriza lideri Aleksis Tsipras'ın seçim afişleri Fotoğraf: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Dinleme skandalı ve tren kazası tepki yarattı

Tsipras ise Syriza Yunan istihbaratında patlak veren dinleme skandalı ve şubat ayındaki ağır tren kazası sonrasında devlete olan güveni yeniden tesis etme vaadinde bulunuyor. 48 yaşındaki Tsipras Pazar günü bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada "Demokrasi, bizi yöneten bu çürümüş rejimi devirmek için geri dönecek" dedi. Tsipras "Mitsotakis orta halli vatandaşı düşünmüyor sadece güçlüleri düşünüyor" diye konuştu.

Pasok-Değişim Hareketi kilit önemde

Yunanistan'da 2012 yılında yapılan seçimlerde koalisyon hükümetinin kurulması için arka arkaya iki seçimin yapılması gerekmişti. Ardından Nea Dimokratia, sosyal demokrat çizgideki Pasok ve daha sonra dağılan sol parti Damar arasında bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Seçimlerde Andreas Papandreu'nun kurduğu Pasok-Değişim Hareketi'nin hem Mitsotakis ile hem de Tsipras ile koalisyon hükümetinde yer alması mümkün. Parti lideri Nikos Andrulakis ise seçim öncesinde bir tercih belirtmekten kaçındı.

Mitsotakis ve Tsipras'ın seçim vaatleri

Mitsotakis'in seçim vaatleri arasında ülkedeki asgari ücreti 1000 euroya çıkarmak, işsizlikle mücadele ve Yunanistan'ın sağlık sistemine yatırım yapmak gibi sözler var. Mitsotakis Nisan ayında yaptığı açıklamada "Yunanistan'ı değiştirmek için dört yıllık iki dönem görev süresine ihtiyaç olduğu görüşünü hep taşıdım" dedi.

Tsipras'ın gündeminde ise eğitime ayrılan bütçeyi artırmak, memur ve sağlık çalışanlarının maaşlarını artırmak ve artışından ülkedeki kartelleri sorumlu tuttuğu enflasyonla mücadele gibi konular var. Tsipras geçen hafta yaptığı bir açıklamada Yunanistan'da maaşların Bulgaristan, fiyatların ise İngiltere düzeyinde olduğunu söylemişti.

Mitsotakis şimdiye kadar biri genel, biri yerel ve biri de Avrupa düzeyinde olmak üzere üç seçimde Tsipras karşısında zafer kazanmayı başardı. Yunanistan'da yapılacak parlamento seçimlerini NBA maçına benzeten Mitsotakis alaycı bir şekilde "Kaybeden çıkar" demişti.

AFP / EC, TY

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