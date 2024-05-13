Mitsotakis-Erdoğan görüşmesi: Hamas konusunda görüş ayrılığı

Pozitif gündem için bir araya gelen Erdoğan ile Mitsotakis'in basın açıklamasında Hamas konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilişkilerdeki "pozitif gündemi" sürdürme kararlılığında oldukları mesajını verirken, ortak açıklamada ise iki liderin Hamas ilgili ifadeleri iki ülkenin bu konudaki görüş farklılığını ortaya koydu.

Günübirlik çalışma ziyareti için bugün Ankara'ya gelen Mitsotakis, Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İki ülke zaman zaman gerilimlere yol açan köklü sorunlarını son dönemde bir kenara bırakarak "pozitif gündeme" odaklanma kararı almış ve bunun için Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretinde 15 belge imzalanarak bazı adımlar atılmıştı.

Mitsotakis'in kısa ziyaretinde görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada ilişkilerdeki bu olumlu seyrin devamından yana bir dil kullanılırken, bu çerçevede Ortak İş Konseyi'nin kurulması gibi bazı ek adımlarda uzlaşıldığı duyuruldu.

İki liderin Hamas'a bakışı farklı

Ancak ortak basın açıklamasında iki tarafın Gazze'de devam eden çatışmalar ve Hamas'a bakışı ile ilgili görüş ayrılığı yaşandı.

Ev sahibi olarak ilk açıklamayı yapan Erdoğan "Görüşmelerde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri" ele aldıklarını söyleyerek, İsrail yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri durmuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor" diyen Erdoğan, doğudan batıya tüm ülkeleri "bu zulme ortak olmamaya" çağırırken Yunanistan'ı da son Birleşmiş Milletler kararına destek vermesi nedeniyle kutladı.

Mitsotakis ise açıklamasında Türkiye ile Ortadoğu'daki gelişmeler gibi bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduklarını söyleyerek, "Türkiye ile özellikle Ortadoğu konusunda görüş ayrılığımız söz konusu. İsrail'in terör nedeniyle verdiği kurbanlardan sonra Gazze bölgesine girmesi ve bizim terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin daha farklı bir şekilde kabul ettiğini biliyoruz. Ancak sivillerin korunması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

Erdoğan: Binden fazla Hamaslı hastanelerimizde tedavi oluyor

Konuk başbakanın açıklamanın sona ermesinin ardından yeniden söz alan Erdoğan Hamas ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür ve bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım."

Erdoğan, Hamas'ın "kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar" olduğunu da söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yunanistan olarak siz de BM'de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız ve bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Orada Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Şu an itibariyle adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Ve ülkemde şu an bini aşkın Hamas mensubu hastanelerimizde, hepsi tedavi altında."

Erdoğan, Mitsotakis ile bölgedeki kanın durdurulması, Gazze'deki sivillerin korunması, Refah'ta gerçekleştirecek bir kara işgalinin ve hücumunun kabul edilmez bir hareket olacağı konularında ise hemfikir kaldıkları bildirdi.

Mitsotakis ise "İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız konusunda mutabık kalalım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşması imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde yanıt verdi.

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