Mitsotakis 13 Mayıs’ta Erdoğan ile görüşecek

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye ziyaretinin tarihi 13 Mayıs olarak açıklandı. Mitsotakis, AB liderler zirvesi ve Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'deki deniz parkı projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'ye planlanan ziyaretinin tarihi belli oldu.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mitsotakis, 13 Mayıs’ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. İki lider, ikili ilişkilerdeki normalleşme süreci çerçevesinde en son Aralık ayında Atina'da bir araya gelmişti.

Mitsotakis, Yunanistan’ın Ege’de oluşturmayı planladığı deniz parkı nedeniyle Türkiye'nin verdiği tepki konusunda da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tepkisinin "tamamen gerekçesiz" olduğunu savunan Mitsotakis, "Yunanistan uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarını kullanıyor. Türkiye'nin nihayetinde çevresel bir nitelik taşıyan bir girişime yönelik bu tamamen gerekçesiz tepkisinden etkilendim" ifadelerini kullandı.

Mitsotakis Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili tutumunun otomatik olarak değiştiği anlamına geldiğini düşünmediğini de belirtti. İki ülke, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarındaki anlaşmazlık nedeniyle 2020 yılında savaşın eşiğine gelmişti.

Ege'de 8 bin kilometrekarelik alanda park planı

Yunanistan, Atina'da dün sona eren ve yaklaşık 120 ülkeden temsilcilerin katıldığı Okyanuslarımız Konferansı'nda Ege ve İyon denizlerinde iki deniz parkı oluşturma planını duyurmuştu. Ege'de planlanan ve toplam 8 bin kilometrekarelik alana yayılması planlanan parkın çoğunlukla küçük kayalık adacıkları kapsaması, ayrıca modern gözetleme cihazlarıyla donatılması öngörülüyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı 9 Nisan tarihli açıklamasında, Yunanistan ikili ilişkilerde son dönemdeki yumuşamaya rağmen "çevreyle ilgili hususları istismar etmek"le suçlanmış, "Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün yaptığı açıklamada "Yunanistan’a bir kere daha diplomasi yolundan ayrılmaması gerektiği, normalleşmeye zarar verecek herhangi bir adım atılmaması gerektiğini hatırlatıyor ve bu çerçevede İyon Denizi ve Ege Denizi’nde deniz parkı ilan etme şeklindeki yaklaşımlara Türkiye’nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ifade ediyoruz" dedi.

Zirve değerlendirmesi

Mitsotakis, zirvenin Avrupa-Türkiye ilişkileriyle ilgili sonuçları bağlamında yaptığı değerlendirmede de bunların hem Yunanistan hem de Kıbrıs için tatmin edici olduğunu,AB-Türkiye ilişkilerininnasıl geliştirilebileceğini tanımlayan önceki AB Konseyi kararları çerçevesine dayandığını vurguladı.

AB liderler zirvesinde dün akşam Türkiye ile ilişkiler konusunda yayımlanan açıklamada Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesinin istendiği vurgulanmakla birlikte, Türkiye'nin "aday" ya da kağıt üzerinde de olsa "AB ile üyelik müzakereleri yürüten" bir ülke olduğuna dair hiçbir ibare yer almamış, ilişkilerin iyileştirilmesi de Kıbrıs sorunu ile ilintilendirilmişti.

DW/SSB, BK

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