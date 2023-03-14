Mischa Ehrhardt

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Diğer Haberleri
Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı
Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı
ABD'deki Silicon Valley Bank'ın iflası, finans piyasalarında şok dalgalarına neden oldu.
Ekonomi
1 saat önce
1 saat önce
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