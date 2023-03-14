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Mischa Ehrhardt

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Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişeye neden oldu

Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı

Silicon Valley Bank'ın iflası piyasalarda endişe yarattı

ABD'deki Silicon Valley Bank'ın iflası, finans piyasalarında şok dalgalarına neden oldu.
Ekonomi1 saat önce
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