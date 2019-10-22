 Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekâta gerek kalmadı | TÜRKİYE | DW | 23.10.2019

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TÜRKİYE

Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekâta gerek kalmadı

Suriye’nin kuzeydoğusundan SDG’nin çekilmesi ve askeri harekâtta ateşkes için tanınan sürenin dün sona ermesinin ardından Türkiye’den “bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmadığı” açıklaması geldi.

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Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de sağlanan mutabakat uyarınca Suriye’nin kuzeydoğusunda sağlanan beş günlük çatışmasızlık Salı akşamı TSİ 22.00'de sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek” kalmadığı duyuruldu.

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Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi. Ülgen, Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti. (23.10.2019)

Birleşmiş Milletler, iki hafta önce başlayan "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle 80 bini çocuk 176 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. (22.10.2019)

İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG’nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. (22.10.2019)

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin "PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını” bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de vardığı mutabakata işaret edilerek, "Barış Pınarı Harekâtı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır” denildi. Açıklamada, "Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan ile Putin arasında varılan mutabakatta "YPG unsurlarının Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasını” sağlamak için Çarşamba öğlen saat 12.00'den itibaren Rus ve Suriye güçlerinin Barış Pınarı Harekât alanının dışında kalan bölgeye girmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyelerinin” başlayacağı belirtiliyor.

Pence: Ateşkese uyuldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Suriye'nin kuzeydoğusunda beş günlük ateşkese uyulduğunu belirterek, bölgede kalıcı ateşkes için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Washington'da akşam katıldığı bir etkinlikte konuşan Pence, ABD'nin "Türkiye ile Suriye'deki Kürtler arasında güvenli bölge oluşturulması için uluslararası topluma fırsat vermeye” hazır olduğunu ifade etti. Pence, güvenli bölgenin savaş mağduru olan herkese barış sağlayacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD'nin bölgedeki Kürt müttefiklerine teşekkür eden Pence, bundan sonra hedeflerinin ABD askerlerinin "eve dönmesi” olduğunu söyledi.

Bu açıklamalar öncesinde omurgasını YPG unsurlarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi'nin Başkan Yardımcısı Pence'i "İlgili operasyon bölgesinden” SDG güçlerinin çekildiği yönünde bilgilendirdiği duyurulmuştu.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu bilgiyi teyit etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir” denildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Pompeo geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede varılan mutabakatta Türkiye askeri harekâta ara vermiş, SDG'nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi için 120 saat süre tanınmıştı.

DW,DHA,AFP,AP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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