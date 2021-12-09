Milli Savunma Bakanlığı: 3 silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK saldırısı sonucu 3 Türk askeri hayatını kaybetti. Bakanlık, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile vurulduğunu ve 6 PKK militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, JD

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