Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin açıklamasında, çözüm için yazılan mektuba ABD'nin henüz yanıt vermediğini söyledi. Akar, S-400'lerin "milli mesele" olduğunu vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin, "tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda" kullanılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehit ailelerine tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'nin çekincelerini belirtmesine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını, "S-400 milli bir meseledir, egemenlik hakkımızı kullandık" sözleriyle açıklayan Akar, ABD'nin bu nedenle bazı kısıtlamalara gideceğine ilişkin açıklamalarını, "S-400'leri bahane ederek bir takım kısıtlamalar yoluna gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" diyerek eleştirdi.
ABD'nin S-400 alımıyla ilgili açıklamalarının gerçeklerle bağdaşmadığını ileri süren Akar, "Türkiye, S-400'ü seçti açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'den olumlu cevaplar alınamamıştır. ABD'nin kaygısını ele alabileceğimizi de sürekli söyledik. S-300 nasıl kullanılıyor ise biz de S-400'ü öyle kullanırız." dedi.
"S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yerli ve milli silahlar ile ordumuzun savunma kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan da hava savunma sistemlerini istedik. Rusya'dan S-400'leri aldık."
Türkiye'nin ABD'ye S-400 geriliminin giderilmesine yönelik yolladığı mektuba henüz yanıt alınmadığını ifade eden Akar "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diye konuştu.
ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı
Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın almasına tepki gösteren ABD, Ankara'ya füzeleri "elinde tutmama" çağrısı yapıyor. Son olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby Türkiye'ye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısını yinelemiş, Türkiye'nin Patriot savunma sistemi satın almak çok sayıda fırsatı olmasına rağmen S-400'leri tercih ettiğini savunmuştu.
Ne olmuştu?
Türkiye eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.
S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmek için ABD'li lobi şirketi Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ile anlaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.
DW/TY,JD
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Putin ve Erdoğan’ın hedefleri neler? Türkiye ve Rusya hasım mı partner mi? Türkiye'nin ABD ile S-400 krizini çözme girişimlerine Rusya nasıl bakıyor? Uzmanlar yanıtladı.
DW Türkçe’ye konuşan Amerikalı uzman Danforth, ABD’nin değişen Türkiye politikaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden vazgeçmesi çağrısı yaparak, "duruşumuz değişmedi" dedi.