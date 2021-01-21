Milli Görüş'e mali destek Fransa'yı karıştırdı

Fransa'nın Strasbourg kentinde belediye meclisinin Milli Görüş'e ait bir caminin inşasına mali destek kararı ülkede tartışma yarattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, cami yapımına 2,5 milyon euronun üstünde mali desteği onaylayan belediye meclisine sert eleştirilerde bulundu.

Milli Görüş'ün siyasal İslam'ı savunan bir dernek olduğunu ve Fransa hükümetinin ülkedeki Müslüman derneklerle kararlaştırdığı ilkeler beyannamesini imzalamayı reddettiğini söyleyen Darmanin, yerel yönetimden cami yapımına mali destek kararını idare mahkemesine havale etmesini istedi.

AFP haber ajansı, Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian'ın, mali kaynağın serbest bırakılması için beyannamenin imzalanması koşulu getirmeyi önerdiğini bildirdi.

Fransa'da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi, hükümetin talepleri doğrultusunda Ocak ayında Fransa İslamı ilkeler beyannamesini kabul etmiş, ancak ikisi Türk kökenli üç Müslüman kuruluş beyannameyi imzalamayı reddetmişti.

DİTİB ve Milli Görüş imzalamamıştı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CIMG) yanı sıra "İnanç ve İbadet Hareketi" adlı kuruluş belgeye imza atmamış, yaptıkları ortak açıklamada "Metindeki bazı bölümler ve ifadelerin Fransa'daki Müslümanlar ile toplum arasındaki güven ilişkisini zayıflatabileceğine inanıyoruz" denilmişti. Açıklamada bazı ifadelerin suçlayıcı ve marjinalleştirici üslup taşıdığı, önyargılarla Müslümanların itibarını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Yabancı ülkelerin etkisini azaltma hedefi

Beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılıyor. Belgede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor. Beyannamede, "camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı" uyarısı da yer alıyor.

Yaklaşık 5 milyon kişiyle Avrupa'daki en büyük Müslüman cemaate ev sahipliği yapan Fransa'da hükümet, Müslüman cemaatleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin etkilerinden ve radikal unsurlardan arındırmayı ve "Fransa İslam"ı yaratmayı hedefliyor. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.

dpa,DW/BK,JD

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