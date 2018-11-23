Milli Görüş eski yöneticilerine vergi kaçırmaktan tecilli hapis cezası

Almanya’nın Köln kentinde 18 Eylül 2017'de başlayan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğine ilişkin davada karar açıklandı. Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan dört eski yönetici 14 ile 24 ay arasında değişen tecilli hapis cezalarına çarptırıldı.

Köln Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar, eski Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan ile aynı dönemde görev yapan Genel Sekreter Oğuz Üçüncü, yönetim kurulunun üyesi Ali Bozkurt ve muhasebeci İsa Erdener katıldı.

Yavuz Çelik Karahan 2 yıl, Oğuz Üçüncü 1 yıl 10 ay, Ali Bozkurt 1 yıl 9 ay ve İsa Erdener 1 yıl 2 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Cezalar daha sonra sanıkların iyi halleri ve mahkemeye yardımcı olmaları göz önünde bulundurularak tecil edildi.

Yargıç: Doğrudan sorumlular

Yargıç Dr. Marc Hoffmann, Milli Görüş yöneticilerinin, haç ve umre organizasyonlarından elde edilen gelirleri maliyeye eksik bildirmek suretiyle vergi kaçakçılığı yapmaktan mahkum edildiklerini açıkladı. Gerekçeli kararda kaçırılan vergi miktarının 2 milyon 200 bin euro olduğu belirtildi.

Yargıç Hoffmann, tecilli hapis cezaları alan sanıkların suçun işlendiği dönemlerde teşkilatta üst düzey yönetici olmaları nedeniyle doğrudan sorumlu olduklarının altını çizdi. Hoffmann, “Yöneticiler gelir ve giderleri takip etmek ve bunları maliyeye doğru beyan etmekle yükümlüdürler. Eğer bunu yapmazlarsa suç işlemiş olurlar” dedi.

Diğer suçlamalar

Yaklaşık 18 ay süren dava Milli Görüş hakkında üç değişik suçlamayla açıldı. İlk suçlama Milli Görüş’ün çalıştırdığı imamların sosyal sigorta primlerini ödemediği yönündeydi. Ancak bu iddia mahkemenin ilk aylarında delil yetersizliğinden dolayı dosyadan çıkarıldı.

Milli Görüş’e yönelik diğer suçlama ise kurban paralarının amaç dışı kullanıldığına ilişkindi. Teşkilatın kurban kampanyalarında, Avrupa’da yaşayan Müslümanlardan topladığı bağışları sadece kurban kesmek için kullanmadığı, bir kısmını teşkilatın diğer giderleri için harcadığı ileri sürüldü. Ancak bu iddia da delil yetersizliğinden dosyadan çıkarıldı.

Milli Görüş'ün eski yöneticilerinden Oğuz Üçüncü

Duruşmadan sonra Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan IGMG eski genel sekreteri Oğuz Üçüncü, davanın başında haklarında isnat edilen suçlamaların zaman içerisinde büyük ölçüde çürütüldüğünü belirterek, “Kişisel bir menfaatlenmenin sözkonusu olmadığını, amme hizmetinde bulunduğumuzu, toplumun geneli için hizmet ettiğimizi, bu vesileyle yanlışlar da yaptığımızı mahkeme ortaya koymuş oldu” dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş derneği, kaçırılılan 2 milyon 200 bin euroyu soruşturma sürecinde maliyeye geri ödemişti.

Avukata göre suç değil ihmal

Duruşmanın ardından Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan baş sanık Yavuz Çelik Karahan’ın avukatı Mustafa Kaplan, Milli Görüş yöneticilerinin kişisel çıkar elde etmek amacıyla hareket etmemeleri nedeniyle hafif cezalar aldıklarını söyledi.

Müvekkili ve diğer sanıkların ihmalleri nedeniyle suçlu duruma düştüklerini ileri süren Kaplan, bir haftalık itiraz süresinde temyize gidip gitmeme konusunda karar vereceklerini ifade etti.

Baş sanık Karahan'ın avukatı Mustafa Kaplan

Ne olmuştu?

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş derneğinin 17 kentteki toplam 26 şubesine 2009 yılında baskın düzenlenmiş, çok sayıda evrak ve bilgisayara el konulmuştu.

Baskınların ardından özellikle vergi kaçakçılığı ekseninde çok yönlü soruşturmalar açılmıştı. Soruşturma sürecinde genel başkan Karahan ile genel sekreter Üçüncü görevlerinden ayrıldı. Üçüncü’nün genel sekreterlikten istifasının ardından Mustafa Yeneroğlu bu göreve getirildi. Yeneroğlu AKP’den İstanbul milletvekili seçilince onun yerine Bekir Altaş Genel Sekreter olarak atandı. İslam Toplumu Milli Görüş'ün genel başkanlığını ise 2011’den bu yana Kemal Ergün yapıyor.

1995 yılında kurulan İslam Toplumu Milli Görüş derneği, Almanya'da yaklaşık 320 cami derneğini bünyesinde barındırıyor. Teşkilat üye sayısını 120 bin olarak açıklıyor.

Tuncay Yıldırım / Köln

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