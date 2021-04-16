 Milletvekillerinin ek kazançlarına sıkı denetim | Almanya | DW | 11.06.2021

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Almanya

Milletvekillerinin ek kazançlarına sıkı denetim

Almanya’da milletvekillerinin ek gelirleriyle ilgili beş siyasi partinin ortaklaşa hazırladığı yasa tasarısı Parlamento’dan geçti. Buna göre milletvekilleri ayda bin euroyu geçen ek gelirlerini beyan etmek zorunda.

Bundeskanzleramt in Berlin

Almanya'da Federal Parlamento'da, milletvekillerinin ek gelirlerinin beyan edilmesine ilişkin yükümlülüklerini ağırlaştıran bir yasa tasarısı kabul edildi. Aralarında koalisyon partileri de bulunan beş siyasi partinin ortaklaşa hazırladığı yasa tasarısına göre milletvekilleri bundan sonra ayda bin euroyu veya bir bütün olarak, yıl boyunca 3 bin euroyu aşan ek gelirlerini "tam olarak, kuruşu kuruşuna" beyan etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca şirketlerdeki hisselerinin yüzde 5'i geçmesi halinde de bu durumu beyan etmeleri gerekecek. Bu oran daha önce yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin ortak yasa tasarısında rüşvet cezalarının kapsamının genişletilmesi de yer alıyor. Buna göre milletvekillerinin rüşvet alması veya milletvekillerine rüşvet verilmesi daha ağır şekilde cezalandırılacak. Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle rüşvet alan milletvekilleri veya milletvekillerine rüşvet veren kişilere yönelik cezanın kapsamı en az bir yıl olarak infaz edilecek. Böylece gelecekte milletvekillerine rüşvet vermek suç kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca milletvekillerine rüşvet vermeye teşebbüs etmek de suç olarak görülecek.

CDU karşı çıkıyordu

Milletvekillerinin ek gelirlerinin daha sıkı denetlenmesi ve bu kazançların şeffaflığı Almanya'da uzun süredir tartışılıyor. Birçok parti yeni denetim koşullarının getirilmesi yönünde görüş bildirirken iktidardaki CDU buna karşı çıkıyordu. Ancak son günlerde bazı milletvekillerinin koruyucu maske satışlarıyla ilgili yolsuzluklara karışması üzerine CDU da ikna oldu. Bazı parlamenterlerin, maske satışı anlaşmalarında Federal Sağlık Bakanlığı'na arabuluculuk yaptıkları ve bu yolla yüksek meblağlarda kazançlar elde ettikleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda maske skandalına adları karışan ve Azerbaycan lehine ücret karşılığı lobi faaliyetleri yaptıkları ortaya çıkan bazı Birlik partili milletvekilleri istifa etmişlerdi.

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Almanya'da milletvekilleri yasasındaki cezalar sertleştirildi

SPD Milletvekili Dirk Wiese, yasa tasarısına destek verdiğini belirterek, "Federal Parlamento üyesi olan herkes bir milletvekili ödeneği alıyor, bu oldukça çok iyi bir para" dedi. Vekillik görevleriyle ilişkili işlerden ayrıca ek gelir elde etmenin yasaklanması gerektiğini savunan Wiese, "Ve bunu yapıyor olmamız iyi bir şey" dedi.

Sol Parti Milletvekili Petra Sitte de "Yasa ile demokrasi kazanıyor. Bugün yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığı artırmak için bir şeyler yapıyoruz" diye konuşurken, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi çekimser kaldı.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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