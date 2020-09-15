 Midilli’deki sığınmacılar yeni kampa taşınıyor | AVRUPA | DW | 17.09.2020

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AVRUPA

Midilli’deki sığınmacılar yeni kampa taşınıyor

Yunan polisi, Moria kampını küle çeviren yangının ardından yüzlerce sığınmacıyı Midilli adasında yeni kurulan kampa taşımaya başladı.

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Midilli Adası'nda görev yapan Yunan polisleri sabahın erken saatlerinde çadırlarda konaklayan sığınmacıları uyandırarak yangının ardından hızla kurulan geçici kampa taşınacakları bilgisini verdi. Reuters'e konuşan bir görgü tanığı, Midilli'de ortamın sakin olduğunu ve sığınmacıların yavay yavaş yeni kalacakları geçici kampa doğru harekete geçtiklerini anlattı. Polisten yapılan açıklamada, taşınma işleminin halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. Atina hükümeti sığınmacıların yeni kampa taşınmalarının birkaç gün içinde tamamlanmasını bekliyor.

Bir yardım örgütü bünyesinde Midilli'de gönüllü olarak görev yapan Alman doktor Gerhard Trabert, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, "Şu ana kadar her şey barışçıl bir şekilde ilerliyor" dedi. Trabert yanan kampın etrafında ve içinde binlerce sığınmacının bulunduğunu tahmin ettiğini de aktardı.

Yunan sağlık kurumu EODY'nin başkanı Panagiotis Arkomaneas, Yunan radyosu Skai'ye verdiği demeçte, "İnsanları yeni kampa taşımalıyız. Sokaklarda kalırlarsa, hijyen açısından bir bomba olur" dedi.

Griechenland Lesbos | Polizisten verlegen Flüchtlinge in neues Moria-Lager

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, çalışanlarının gece boyunca göçmenlere erişimin engellendiğini ileri sürdü. Örgüt Twitter'den yaptığı açıklamada, "Mültecileri yeni kampa taşımak için polis operasyonu devam ediyor. Ama bu tıbbi yardımı engellememeli" ifadelerini kullandı.

Kara Tepe adlı bölgede inşa edilen yeni kampa şimdiye kadar yaklaşık iki bin sığınmacı yerleştirildi. Yangın sonucu barınaklarını kaybeden yaklaşık 12 bin sığınmacı ise hala sokaklarda ve açık alanlarda kalıyor. Adada hijyen koşularını gittikçe zorlaştığı bilgileri de geliyor.

Yetkililer, çok sayıda sığınmacının yeni geçici kampa taşınma konusunda isteksiz olduğunu belirtiyorlar. Sığınmacıların burada kilit altına alınıp, aylarca izole bir şekilde yaşamaktan endişe ettikleri kaydediliyor. Sığınmacılar adadan anakaraya götürülmeyi talep ediyorlar.

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Almanya, Midilli'deki Moria kampında çıkan yangın sonrasında beş Yunan adasından bin 553 sığınmacı ile reşit olmayan 150 çocuk ve genci kabul edeceğini açıkladı.

Almanya, Yunanistan'ın Midilli Adası'daki Moria kampının yanması nedeniyle barınaksız kalan sığınmacılardan bin 500'ünü kabul etmeye hazırlanıyor.

Yunan hükümeti, Moria yangınının ardından barınaksız kalan sığınmacıların anakaraya kabul edilmeyeceğini açıkladı. Hükümete göre, 'Moria taktiği' diğer adalarda da kullanılabilir.

Gemilerde konaklama teklifi

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley tur gemilerinin sığınmacıları bir süreliğine kabul etmeleri halinde bunun bir rahatlamaya yol açabileceğini söyledi. Alman basınına konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı, seyahat gemilerinin ücret talep etmeden yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun bu teklife hızlı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini ifade eden Barley, "Hem sığınmacılar hem de adalılar başarısız Avrupa sığınma politikasının piyonu haline geldi" dedi.

Alman seyahat şirketlerinden yardım teklifi

Almanya merkezli "Phoenix Reisen" adlı tur şirketi yardıma hazır olduklarını açıkladı. Şirketin genel müdürü Johannes Zurnieden, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Para ile ilgilenmiyoruz. Gemiyi de hediye edebiliriz" dedi. Midilli'deki durumun aciliyetine dikkat çeken Zurnieden, "Almanya'da kullanmadığımız gemilerimiz var, Midilli halkı tuvaletsiz ve nerede uyuyacaklarını bilmiyorlar. Bir gemi kesinlikle yol kenarından daha iyidir" diye konuştu.

Diğer Alman seyahat şirketi TUI de yardım için hazır olduklarını açıkladı. Bir şirket sözcüsü,"Prensip olarak, tartışmalara ve gemilerin kullanımına açığız" dedi.

rtr, afp, dpa, epd/TY, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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