 Midilli′de iki sığınmacı vuruldu | AVRUPA | DW | 23.04.2020

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AVRUPA

Midilli'de iki sığınmacı vuruldu

Midilli Adası’ndaki kampta, korona önlemlerine uymayarak kamp dışına çıktığı iddia edilen iki sığınmacı vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan veya saldırganların kaçtığı belirtildi.

Moria mülteci kampı

Moria mülteci kampı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uymayarak kamp dışına çıktığı ddia edilen iki sığınmacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak yaralandı. Sığınmacı kampı çevrelerinden edinilen bilgiye göre, İran ve Afganistan uyruklu iki göçmen Çarşamba akşamı kamptaki sağlık ocağına başvurmalarının ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralı sığınmacının da durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Yunan polisi, yaralanan göçmenlerin önlem olarak adadaki hastanede tedavi altına alındığını, kimliği belirlenemeyen saldırgan veya saldırganların ise kaçtığını kaydetti.

Polis ayrıca vurulan iki sığınmacının olay sırasında kamp dışında olduğu bilgisini paylaştı. Salgın nedeniyle Moria ve diğer kamplarda kalan sığınmacıların kampları terk etmesine izin verilmiyor.

Öte yandan Yunanistan anakarasında bulunan iki göçmen kampı ile göçmenlerin kaldığı bir otelde kayda geçen koronavirüs vaka sayısı da artıyor. Bu hafta içinde 150 kişininin koronavirüs testi pozitif çıktığı bildirildi. Adalardaki kamplarda ise bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak bu kamplarda, yaygın bir şekilde koronavirüs testi yapılmıyor.

Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip Moria mülteci kampında 18 bin civarında göçmen yaşıyor.

AFP,AP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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