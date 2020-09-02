Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria sığınmacı kampında Çarşamba sabaha karşı yangın çıktı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle alevlerin yayıldığı ve yangının sabah saatlerinde hala devam ettiği bildirildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, sığınmacıların kaldığı konteyner evlerde yangının başlamasının ardından kampının tahliye edildiği belirtildi. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Yangının nedeni bilinmiyor

Yangının nasıl çıktığı, kamptaki göçmenler tarafından mı veya ada sakinleri tarafından mı çıkartıldığı henüz açıklığa kavuşmadı. Bir televizyon kanalına konuşan itfaiye yetkilisi, yangının çıkmasının ardından kamptaki sığınmacıların itfaiyecilere taş atarak, alevleri söndürme çalışmalarını engellemeye çalıştığını aktardı. Sosyal medyada yayılan videolarda ise bazı göçmenlerin alevlere endişeyle bakarken, bazılarının "Hoşçakal Moria" şeklinde şarkı söylediği görüldü.

Yunan medyasındaki haberlerde, kamptaki yaklaşık 12 bin göçmen ve sığınmacıdan bir bölümünün çevredeki ormana ve tepeye kaçtığı, diğerlerinin ise adanın başkenti Midilli'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ancak yolun bazı bölümlerinde ada sakinlerinin göçmenlerin yolunu kestiği kaydedildi. Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampı nedeniyle sıklıkla gerilim yaşandığını, fakat koronavirüs salgını nedeniyle gerilimin tırmandığını belirtti. Binlerce kişinin evsiz kaldığını kaydeden Kytelis, bu kadar insanın nereye yerleştirileceğinin bilinmediğini söyledi. Kytelis, ada sakinleri için de durumun zor olduğunu dile getirdi.

Video izle 03:16 Paylaş Mülteci kamplarında koronavirüs riski E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3aBe9 Mülteci kamplarında koronavirüs riski

Kampta koronavirüs salgını

Avrupa ve Yunanistan'daki en büyük sığınmacı kampı olan Moria yıllardır kapasitesinin üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Yunanistan Göçmen Bakanlığının verdiği bilgilere göre, 2 bin 800 kapasiteli kampta yaklaşık 12 bin sığınmacı kalıyordu. Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, kampın karantinaya alınması huzursuzluk yaratmıştı. Kamptaki vaka sayısı, Salı gününün verilerine göre 35 olarak kaydedilmişti. ANA-MPA haber ajansı, virüsün bulaşmasından korkan bazı göçmenlerin kamptan ayrılmak istediğini, testleri pozitif çıkan bazı göçmenler ile yakınlarının ise kamp dışında karantiya alınmaya direndiğini aktarmıştı.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe