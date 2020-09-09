Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı kül oldu

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı dün geceyarısından sonra çıkan yangın sonucu neredeyse tamamen yandı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Yaklaşık 12 bin 600 sığınmacının kaldığı kampın, yangının başlamasından sonra tahliye edildiği belirtildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin Moria'dan yaptığı yayınlarda, sığınmacıların kaldığı konteyner evlerin ve çadırların tamamen yandığı görüldü. Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampın çeşitli yerlerinde çıkan küçük yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak, büyük bir yangına dönüştüğü belirtiliyor. Yerel medya kanalları, hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, yangının yayıldığını aktardı.

Yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor

Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in yangının ardından ilgili bakanlar ve istihbarat biriminin yöneticilerini acil durum toplantısına çağırdığını belirten hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Kampta kalan sığınmacıların itfaiyecilere taş atarak, yangını söndürme faaliyetlerini engellemeye çalıştığını belirten Petsas, Atina'nın adaya özel polis timleri gönderdiğini kaydetti.

Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı

Binlerce kişi evsiz kaldı

Moria kampının yanması ile binlerce kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor. Yunan medyasındaki haberlerde, kamptaki göçmen ve sığınmacılardan bir bölümünün çevredeki ormana ve tepeye kaçtığı, diğerlerinin ise adanın başkenti Midilli'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ancak yolun bazı bölümlerinde ada sakinlerinin göçmenlerin yolunu kestiği kaydedildi. Sosyal medyada yayılan videolarda ise bazı göçmenlerin alevlere endişeyle bakarken, bazılarının "Hoşçakal Moria" şeklinde şarkı söylediği görüldü.

Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis ERT'ye yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampı nedeniyle sıklıkla gerilim yaşandığını, fakat koronavirüs salgını nedeniyle gerilimin tırmandığını belirtti. Binlerce kişinin evsiz kaldığını kaydeden Kytelis, bu kadar insanın nereye yerleştirileceğinin bilinmediğini söyledi. Kytelis, ada sakinleri için de durumun zor olduğunu dile getirdi.

Binlerce kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor

BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Midilli adası sakinleri ile Moria kampında kalan sığınmacılar arasında yaşanabilecek gerilim konusunda uyarıda bulundu. Örgütten yapılan açıklamada, 12 binden fazla sığınmacıya barınma imkanı sağlayacak geçici bir çözüm arandığı belirtilerek, Moria kampı sakinlerine bölgeden ayrılmamaları çağrısında bulunuldu. BMMYK, Midilli yolunda ada sakinleri ile sığınmacılar arasında yaşanan gerilime işaret ederek, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi. BMMYK, Yunan yetkililere yardım edileceği mesajı da verdi.

AB'den yardım sözü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sığınmacılara acil yardım sözü verdi. Johansson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangının çıktığı bölgedeki yerel yetkililerle temas halinde olduğunu belirterek, yanında refakatçi bulunmayan 400 çocuk ve gencin anakaraya nakledilmesi için gereken mali desteği sağlayacağını vurguladı. Johansson, "Moria'daki bütün insanların güvenliği ve korunması önceliklidir" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Moria'da yaşananların "insani bir felaket" olduğunu belirterek, "AB Komisyonu ve yardıma hazır diğer AB üyesi ülkelerle Yunanistan'ı nasıl destekleyeceğimizi acilen açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu desteğin sığınmacıların AB içinde dağıtılmasını da kapsadığını ifade etti.

Kampta korona vakaları

Yaklaşık 2 bin 800 kişiyi barındırma kapasitesi olan Moria kampında 12 bin 600 civarında sığınmacının kalması sivil toplum örgütlerinin eleştirilerine yol açıyordu. Kampta koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması da huzursuzluğu artırmıştı. Geçen hafta tespit edilen ilk vakanın ardından Salı günü vaka sayısı 35'e çıkmıştı. ANA-MPA ajansı, koronavirüs vakalarının ardından virüsün bulaşmasından korkan bazı göçmenlerin kamptan ayrılmak istediğini, testleri pozitif çıkan bazı göçmenler ile yakınlarının ise kamp dışında karantiya alınmaya direndiğini aktarmıştı.

Video izle 03:16 Paylaş Mülteci kamplarında koronavirüs riski E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3aBe9 Mülteci kamplarında koronavirüs riski

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe