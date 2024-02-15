Microsoft'tan Almanya'ya tarihi yatırım

Microsoft Almanya'ya yaklaşık 3 milyar 300 milyon euroluk yatırım yapacağını açıkladı. Zayıflayan ekonomi nedeniyle eleştirilere hedef olan hükümet, söz konusu yatırım planını memnuniyetle karşıladı.

Teknoloji devi Microsoft'un Almanya'daki varlığını genişletmeye yönelik yaklaşık 3 milyar 300 milyon euroluk bir yatırım yapacağı belirtildi. Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen şirketin Genel Başkan Yardımcısı Brad Smith, söz konusu yatırımın Microsoft'un yapay zeka ve veri merkezi altyapısının kapasitesini iki katına çıkarmaya yönelik olacağını açıkladı.

Bu yatırım, şirketin 40 yılı aşkın tarihinde Almanya'ya yaptığı en büyük yatırım olacak. Yatırımın önemli bir bölümü Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'ya yoğunlaşacak.

1 milyonu aşkın kişiye yapay zeka eğitimi

Almanya'nın teknolojik ilerlemede ön saflarda yer aldığını ancak yapay zeka konularında eksik kaldığını vurgulayan Smith, şirketin yatırımının Alman ekonomisine yapay zekayı kullanmaya devam etmesine ve iş alanlarındaki ihtiyacı karşılamak için gereken yetenekleri sağlayacak temeli oluşturmaya yardımcı olacağını savundu.

Söz konusu yatırımın yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin yeni yapay zeka kullanımı yetenekleriyle donatılmasına yönelik bir eğitim programını da içereceği belirtildi.

Hükümete can suyu olur mu?

Yatırım planından duyduğu memnuniyeti ifade eden Almanya Başbakanı Scholz, yatırımın ülkesinin açık bir ekonomi olma yönünde ne derece kararlı olduğunun altını çizdiğini ifade etti. Scholz, girişimin "ilerlemeye, büyümeye, moderniteye ve bu olanakların temel dayanağı olarak küresel açıklığa yönelik iyi bir taahhüt olduğunu" ifade etti.

Almanya Başbakanı, "Ülkemizin büyüklüğü açısından muhtemelen dünyadaki en başarılı ihracat ekonomisi olmakla kalmayıp aynı zamanda tüm dünyayla ticaret yapan, her yere yatırım yapan ve kendi ülkemize de yatırım yapan bir ülkeyiz" diye konuştu.

Microsoft'un duyurduğu büyük yatırım planının bir süredir zayıflayan ekonomi nedeniyle halkın tepkisini çeken hükümetin elini bir nebze güçlendirmesi bekleniyor.

DW/SÖ,EC

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