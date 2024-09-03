MİT'ten İstanbul'da MOSSAD operasyonu

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği öne sürülen Kosova uyruklu Liridon Rexhepi İstanbul'da tutuklandı.

İsrail istihbarat servisinin talimatıyla Türkiye'de dron çekimi yapan ve "Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüttüğü" belirlenen Rexhepi'nin Türkiye'de Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen elemanlarına para aktardığı tespit edildi.

Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere tüm hareketleri takip altına alınan ve Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından belirlenen Rexhepi'nin faaliyetleri, Türkiye'ye giriş yaptığı 25 Ağustos 2024'ten itibaren izlenmeye başlandı. Rexhepi, MİT'in bu aşamadan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'yle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu 30 Ağustos'ta gözaltına alındı.

MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği öne sürülen Kosova uyruklu Liridon Rexhepi İstanbul'da tutuklandı. Fotoğraf: DHA

Emniyet'teki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi'nin çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

MİT'in, MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığını tespit ettiği kaydedildi. Türkiye'deki saha elemanlarının da MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıklarının ve Kosova üzerinden gelen paraların hem Western Union hem de kripto para yöntemiyle Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığının belirlendiği belirtildi.

DW,DHA/CÖ,BK

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