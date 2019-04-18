MHP'li Yaşar Yıldırım: Sözlerim çarpıtıldı

CHP'ye yönelik A Haber'de yaptığı sarf ettiği sözler nedeniyle tepki toplayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Yaşar Yıldırım, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklamada Yıldırım, "Açıklamalardan başka bir anlam çıkarmaya, hele hele şahsımızı 'demokrasi düşmanı' diye yaftalamaya çalışmak teke altında buzağı aramaktır" dedi.

Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"CHP stadyumlarda kendince boy göstererek kitleleri sokağa davet eden tahrikkâr bir tutum takınmaktadır. CHP'nin tüm siyasi psikolojisi, seçim takvimi, seçim programı halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı bertaraf etmek, demokratik kurumları işlemez hale getirmektir. Açıklamalarımız tamamen bu minval üzeredir."

Yazılı açıklamasında İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi gerektiğini savunan Yıldırım, "Sandıkta istediğini elde edemeyen CHP, aba altından sokağı göstererek ülke siyasetini dizayn etme gayretindedir" dedi. Yıldırım ayrıca Twitter'da paylaştığı mesajında kendisine yönelik tepkileri Cumhur İttifakı'na yönelik "bilinçli ve sistemli bir saldırının hazırlığı" olarak nitelendirdi.

Yıldırım, A Haber'e canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye alıp da hizmet etme değil, 'Demokrasiye geçeceğiz, tek adamlık rejimini yıkacağız' diye iddia eden bir genel başkanları var. Hedef budur. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. Bunlar yapmaya çalışırlar mı? Yapmaya çalışırlar. Bunlara müsade etmememiz gerek" ifadelerini kullanmıştı.

DW/ÖA,JD

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