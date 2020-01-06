 MGK′dan ″Libya′ya askeri destek sürecek″ mesajı | TÜRKİYE | DW | 02.06.2020

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TÜRKİYE

MGK'dan "Libya'ya askeri destek sürecek" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'da Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle Suriyelilerin ülkelerine dönme süreci ve terörle mücadele ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) terörle mücadele, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşü konuları masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği" bildirildi.

MGK bildirisinde, Libya'da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verilen askeri desteğin de süreceği vurgulanarak uluslararası toplum, UMH'yı hedef alan oluşumlara karşı ilkeli duruş sergilemeye çağrıldı.

Açıklamada, "BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmıştır" denildi.

MGK'da "PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği" de ifade edildi.

Toplantıda Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine geri dönme süreci de ele alındı. Açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır" ifadesine yer verildi.

DHA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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