 Mesut Özil İstanbul’da evlendi, Erdoğan nikah şahidi oldu | SPOR | DW | 07.06.2019

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SPOR

Mesut Özil İstanbul’da evlendi, Erdoğan nikah şahidi oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, İstanbul’da yapılan bir düğünle evlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çifte nikah şahitliği yaptı.

Türkei Mesut Özil heiratet in Istanbul (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

Almanya Futbol Milli Takımı’nın eski oyuncusu Mesut Özil, eski Türkiye güzeli ve oyuncu nişanlısı Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. İstanbul Boğazı’na nazır bir otelin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan’ın düğünde bulunduğu anlarda bölgede geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. 19'uncu yüzyılda inşa edilen bir Osmanlı sarayı kompleksine dahil olan oteldeki düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı.

Türkei Hochzeit Mesut Özil in Istanbul (DHA)

Çift bin çocuğun ameliyatını üstleniyor

İngiltere’nin Arsenal takımında futbol hayatını sürdüren Özil ve eşi Gülşe, düğünden önce yaptıkları açıklamada maddi sıkıntı nedeniyle ameliyat olamayan bin çocuğun bu masraflarını üstleneceklerini duyurmuştu. Çift ayrıca Ramazan ayının son gününde de binlerce yoksul insan için düzenlenen bir iftar yemeğinin masraflarını üstlenmişti. Özil ayrıca, Twitter hesabı üzerinden Alman yardım örgütü olan Big Shoe’ya da yardım yapılması çağrısında bulundu.

Big Shoe yetkilileri de söz konusu yardım çağrısı için teşekkür ederek, Özil-Gülşe çiftine mutluluk diledi. 2017 yılında nişanlanan çift, düğünlerinin ardından balayını da Türkiye’de geçirmeyi planlıyor.

Alman milli takımına veda

Geçtiğimiz yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası’ndan önce Türkiye Milli Takımı oyuncusu Cenk Tosun ve Almanya Milli Takımı oyuncularından İlkay Gündoğan ile birlikte, İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mesut Özil, bu görüşme nedeniyle Almanya’da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Dünya Şampiyonası’ndan sonra, aldığı bu eleştirilerin ırkçılık boyutuna vardığını dile getiren Mesut Özil de, Almanya Milli Takımı’nda bir daha oynamama kararı almıştı.

dpa,SID / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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