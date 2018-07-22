Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Almanya Milli Futbol Takımı oyuncusu Mesut Özil, Erdoğan fotoğrafı nedeniyle uzun süredir devam eden tartışmada, beklenen açıklamayı yaptı. Özil, sosyal medyadan yayınladığı açıklaması aracılığıyla artık Almanya Milli Takımı'nda yer almayacağını duyurdu.

Mesut Özil, tartışmaya yönelik haftalardır beklenen açıklamasını üç bölümde yaptı. Arsenal’de forma giyen oyuncu, Alman milli takımından ayrılacağını açıklarken, Erdoğan ile fotoğraflarını eleştiren Alman Futbol Federasyonu ve Alman basınına tepki gösterdi.

Özil, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla taşıdım ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum" sözleriyle takımdan ayrıldığını duyurdu. Bu kararı vermenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Özil, "Çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Futbol oynamamın nedenleri bunlar değil. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Irkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Açıklamasında Almanya’da doğup büyüdüğünü belirten Özil, ailesinin kökenlerinin Türkiye’den geldiğini belirterek "biri Amanya diğer Türkiye olmak üzere iki vatanı" olduğunu yazdı.

Genç futbolcu, "Türk ya da Alman Cumhurbaşkanı olması farketmez, tutumum değişmezdi" diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim öncesi siyasi amaçlarla bir araya gelmediğini belirtti. Kişiden bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösterdiğini ifade eden Özil, aynı şeyi yine yapacağını belirtti.

Eleştirilere konu olan bu fotoğraf Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında çekilmişti

"Artık günah keçisi olmayacağım"

Alman Milli takımı için 92 ülkeye karşı oynayan 29 yaşındaki futbolcu, tutumunun anlaşılmasının zor olduğunu anlayabildiğini belirterek, İngiltere Başbakanı Theresa May ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerinde benzer bir tutum sergiledikleri örneğini gösterdi.

Mesut Özil üç bölümde İngilizce olarak yayınladığı açıklamasında, isim vermeden Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’i de sert sözlerle eleştirdi. "İşini yapmasını engelleyen beceriksizliği ve yetersizliğinin günah keçisi olmaya devam etmeyeceğim" diyen Özil, Grindel'in fotoğraftan sonra kendisini milli takımda istemediğini bildiğini yazdı. Genç futbolcu, "Tutumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradım ancak şaşırmadım" dedi.

CDU'dan Özil’in açıklamalarına tepkiler

Özil’in beklenen açıklamasının ardından Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik partisinden (CDU) siyasiler, Özil’in açıklamalarını eleştirdi.

Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl Bild gazetesine verdiği demeçte, "kimsenin kökenlerini inkar etmemesi" gerektiğine dikkat çekerek, ancak "yeni vatanın kabul edildiğinin net bir şekilde die getirilmesini dilediğini" ifade etti.

Strobl aynı zamanda Özil’in Erdoğan ile fotoğraflarına atıfta bulunarak, "özellikle de Recep Tayyip Erdoğan gibi birine karşı Almanya’nın değerlerini tanıyan bir tutum sergilenmesi beklentisinde olduğunu" belirtti.

"Hükümet eleştirisi ile vatan sevgisi aynı şey değil"

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Müsteşarı CDU’lu Serap Güler de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ailenin kökenlerinin dayandığı ülke ve o ülkenin hükümetine yapılacak eleştirilerin ayrılabileceğini belirtti. Güler, "Burada bizde de federal hükümeti eleştirebiliyor ve yine de Almanya’yı sevebiliyorsunuz" diye konuştu. "Bir otokratın davetini geri çevirmenin saygısızlık olmayacağını, bir tutum sergilemek anlamına geleceğini" belirten Güler, Özil’in savunmasının değerler konusunun tartışılması gerektiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da Özil'in "en sonunda açıklama yapmış olmasından memnuniyet duyduğunu” belirtti. Bakan, milli oyuncuların "aile kökenlerine yönelik” özellikle de seçim kampanyasına hizmet etmelerine olanak tanıdıkları dönemde, yapılacak eleştirilere açık olmaları gerektiğini belirtti. Bakanı Annette Widmann-Mauz ancak bu yöndeki eleştirinin tüm göçmen kökenli oyuncuları kapsamaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'den övgü

Öte yandan Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’ndan ayrılma kararına Türkiye’den destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz” dedi.

DW,AFP,dpa/GA,BÖ

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