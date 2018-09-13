 Merkez Bankası′ndan rekor faiz artışı | EKONOMİ | DW | 13.09.2018

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EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan rekor faiz artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 625 baz puan arttırdı. Karar sonrası TL değer kazandı.

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Merkez Bankası (TCMB) fiyat istikrarını desteklemek amacıyla beklentilerin üst bandında bir artışla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptı. Faiz kararından sadece birkaç saat önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltti. Reuters'ın yaptığı bir ankete katılan 11 ekonomistin hepsi faiz artışlı beklediklerini söylemiş, faiz artış oranı tahminleri 225 ile 725 baz puan arasında değişiklik göstermişti.

Para politikasında sıkı duruş vurgusu 

TCMB açıklamasında "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir" denilerek "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Dolar geriledi 

TCMB, TL'deki değer kayıpları ve en son Ağustos ayı enflasyonunun 2003 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 17,9'a çıkması sonrasında geçen hafta "parasal duruşun yeniden şekilleneceği" yönünde bir açıklama yaparak piyasada faizlerin yükseltilebileceği beklentisine yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyümeyi yavaşlatacağı ve yatırımları azaltacağı gerekçesiyle faizlerin yükseltilmesine karşı çıkıyor.

Karar sonrası dolar/TL 6.01'e kadar geriledi.

rtr, DW/SSB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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