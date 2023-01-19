Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Banka, sanayi üretimindeki ivme ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi için bu yönde bir karar alındığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürmekte olduğu belirtilerek, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonunun yüksek seviyelerini sürdürdüğü belirtildi.

"Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Enflasyona dikkat çekildi

Enflasyon eğiliminde iyileşmeler olduğu belirtilerek "Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 arttı. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da TÜFE'nin 2022 yılındaki artışının yüzde 137,55 olarak gerçekleştiğini bildirdi. ENAG'a göre, son altı aylık enflasyon ise yüzde 38,57 oldu.

Cari dengedeki riskler

Merkez Bankası açıklamasında cari dengeye de vurgu yapılarak "Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir" denildi.

DW/SSB, JD