Merkez Bankası faizi yine sabit tuttu

Merkez Bankası, Ekim toplantısında da politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Böylelikle Mart ayından bu yana politika faizi sabit tutulmuş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ekim ayına ilişkin para politikası kararını açıkladı. TCMB, Perşembe günkü toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Böylece TCMB, Mart ayından bu yana politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuş oldu. TCMB, faizde en son Mart ayında yukarı yönlü değişiklik yapmıştı.

PPK tarafından yayınlanan açıklamada, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" denildi.

Piyasalarda "öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin" kaydedildiği açıklamada, "likidite koşullarının da muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği" ifade edildi.

"Enflasyondaki düşüş" vurgusu

Eylül ayında "enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğinin" belirtildiği açıklamada, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kararda, "para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği" belirtildi.

"Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip edeceklerini" kaydeden PPK, "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını" taahhüt etti.

Orta vadede yüzde 5 enflasyon

PPK, "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir" denildi.

Öte yandan PPK kararında, kurulun kararlarını gelecekte "öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı" ifade edildi.

Kararın açıklanmasından hemen önce, Türk Lirası karşısında ABD Doları kuru 34,1740 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar kuru, karar açıklandıktan sonraki ilk 10 dakika içerisinde 34,1587'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyonunu yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıklarken, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yaptığı çalışmaya göre ise Eylül ayında enflasyon yüzde 88,63 olarak kaydedilmişti.

DW / BÜ, JD

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