TCMB politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarını açıkladı.

Banka bugünkü toplantısının ardından Ağustos ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

Kararın açıklanmasından hemen önce Dolar/TL 33,8265 seviyesinden işlem görüyordu. Karar sonrası kurda anlamlı bir değişim yaşanmadı, TSİ 14:23'te Dolar/TL 33,8201 civarındaydı.

TCMB politika faizinde en son Mart ayında yukarı yönlü değişiklik yapmıştı. Ekonomistler yıl bitmeden faiz indirimlerinin başlamasını beklerken TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay geçen ay Reuters'a verdiği söyleşide sıkı para politikası duruşunun enflasyonda "kalıcı düşüş" sağlanana kadar devam edeceğini vurgulamıştı.

"İhtiyaç olursa faiz artırılır" mesajı korundu

Karara ilişkin basın duyurusunda önceki açıklamadan farklı olarak, "Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır" vurgusu yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" denildi.

Geçen ayki politika metninde olduğu gibi ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımı yapılabileceği mesajı ise aynen yinelendi:

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Eylül'de "pas geçme" ihtimali arttı

Uzmanlar bu ifadenin korunmasının önümüzdeki ay için bir faiz indirimi ihtimalini azalttığını kaydetti. Bu şartlarda Eylül ayında indirim kararı beklenmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu yönde adımın en erken Ekim ayında atılabileceğini ifade etti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 75,45 ile zirve yaptıktan sonra Temmuz'da yüzde 61,78 seviyesinde hesaplandı. Finans ve reel sektör temsilcilerinin yanıtladığı Merkez Bankası Ağustos ayı beklenti anketinde katılımcıların 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olmuştu. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklamıştı.

DW / MUK,HT

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