Merkez Bankası Eylül'de de faizi pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin para politikası kararlarını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak bugünkü toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı.

"Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" vurgusu yapılan karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

Kararın açıklanmasından hemen önce Dolar/TL 34,0369 seviyesinden işlem görüyordu. Karar sonrası kurda anlamlı bir değişim yaşanmadı, TSİ 14.19'da Dolar/TL 34,0261 civarındaydı.

Ekim'de de pas beklentisi

Ekonomistler faizde en son Mart ayında yukarı yönlü değişiklik yapan Merkez Bankası'nın yıl bitmeden indirimlere başlamasını bekliyor. Ancak ABD merkez bankası Fed'in dün faizde 50 baz puan indirime gitmesinin Türkiye'nin elini rahatlattığı görüşü dile getirilse de TCMB'nin "sıkı duruş" vurgusunun gelecek ay da faiz indiriminden kaçınılacağına işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 75,45 ile zirve yaptıktan sonra Ağustos'ta yüzde 51,97 seviyesinde hesaplandı. Finans ve reel sektör temsilcilerinin yanıtladığı Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketinde katılımcıların 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 ile bir Ağustos anketine göre neredeyse değişim göstermedi. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Bu ay başında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise hükümet 2024 sonu enflasyon tahminini ise yüzde 41,5 olarak belirlemişti.

Merkez Bankası'nın geçen ayki faiz kararı sonrası yapılan açıklamada da "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" vurgusu yer almıştı.

DW/MUK,JD

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