Merkez Bankası: Alman ekonomisi yılı resesyon ile kapatacak

Merkez Bankasının tahminlerine göre Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında son çeyrekte de düşüş kaydedildi. Merkez Bankasına göre bunun nedeni inşaat ve sanayi sektöründeki durgunluk.

Almanya merkez bankası Bundesbank, Pazartesi günü açıkladığı Aralık ayı raporunda Alman ekonomisinin bu yılı resesyon ile kapatacağı öngörüsünde bulundu.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde de gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) "yine hafif gerileme" olacağını belirten Bundesbank, yüzde 0,1 düşüş beklendiğini ifade etti.

Üçüncü çeyrekte de Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da GSYİH'da yüzde 0,1 düzeyinde hafif gerileme kaydedilmişti. Ekim ile Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte de gerileme kaydedildiği takdirde, teknik resesyon olarak değerlendiriliyor. Ancak resesyonun uzun sürmeyeceğini öngören Merkez Bankası raporunda, "Gelecek yılın başından itibaren Alman ekonomisinde hafif büyüme beklendiği" belirtildi.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, 2024 yılında Alman ekonomisinin yeniden toparlanma sürecine gireceği beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Merkez Bankasının tahminlerine göre Almanya'da 2024 yılı için yüzde 0,4; 2025 yılında yüzde 1,2 ve 2026'da da yüzde 1,3 büyüme öngörülüyor.

İnşaat ve sanayi sektöründeki durgunluğun etkisi

Merkez Bankası, dördüncü çeyrekte de GSYİH'daki düşüşün başlıca nedeninin sanayi ve inşaat sektörlerindeki durgunluk olduğuna işaret etti.

Sanayi ve inşaat sektöründe Ekim ayında daha önceki üç ayın ortalamasına göre üretimin düştüğüne dikkat çeken Merkez Bankası, her iki alanda da talebin az olduğunu, gelen siparişlerin tampon yaratmakta yetersiz kaldığını belirtti. Artan enerji fiyatlarının sanayi üretiminin üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Merkez Bankası, "Artan finansman maliyetleri, özellikle konut inşaatında yatırımları sınırlandırmayı sürdürüyor" dedi.

Tedarik Zinciri Yasası'nın maliyetleri artırması bekleniyor Fotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Tedarik Zinciri Yasası maliyeti artırdı

Merkez Bankası, raporunda Almanya'da 2023 yılının başında yürürlüğe giren Tedarik Zinciri Yasası'nın şirketler üzerindeki etkilerine ilişkin anketin sonuçlarına da yer verdi. Yasa, 3 binden fazla çalışanı olan Alman şirketlerini tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlalleri, çevreye verilen zarardan da sorumlu hale getiriyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren yasa binden fazla çalışanı olan şirketleri de kapsayacak.

Alman şirketlerin Tedarik Zinciri Yasası'nın yükümlülüklerine uymak için çaba gösterdiğini ifade eden Merkez Bankası, "Bu tedbirler muhtemelen şirketlerin üretim maliyetlerini etkileyecek" dedi. Ankete göre, şirketlerin yüzde 45'i söz konusu yasa nedeniyle maliyetlerin artmasını beklediğini, şirketlerin beşte biri de üretim maliyetlerinin yüzde 5 ve daha fazla artacağını tahmin ettiğini belirtti.

Tedarikçilerle bağlantılı olarak yapılan değişikliklerle 2021 yılından bu yana maliyetlerin ortalama yüzde 2 arttığını kaydeden Merkez Bankası, 2024 yılının sonuna kadar planlanan değişikliklerle üretim maliyetlerinin yüzde 2 daha artmasının beklendiğini ifade etti.

rtr/JD, BK

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