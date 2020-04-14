 Merkel’in kriz yönetimi muhafazakarlara desteği artırdı | ALMANYA | DW | 18.04.2020

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ALMANYA

Merkel’in kriz yönetimi muhafazakarlara desteği artırdı

Almanya’da koronavirüsle mücadelede izlenen yol, iktidar ortağı Hristiyan Birlik partilerine desteği güçlendirdi. CDU ve CSU’ya halk desteğinde iki puanlık artış var.

Angela Merkel

Angela Merkel

Almanya'da Başbakan Angela Merkel hükümetinin koronavirüs salgınını yönetimi, seçmenin muhafazakar bloğa olan desteğinin artmasına neden oldu.

Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) destek, Alman televizyon kuruluşu RTL/n-tv tarafından Forsa Enstitüsüne yaptırılan ankete göre bir hafta öncesine kıyasla iki puan artarak yüzde 39'a ulaştı. Diğer büyük anketlerde hiç bu kadar yüksek seviyeyi görmeyen muhafazakar bloğa destek, 2017'de yakalanan yüzde 32.9'luk oranı da geride bıraktı.

Muhafazakar bloğun koalisyon ortağı Sosyal Demokratlara (SPD) olan destekte ise düşüş var. Alman seçmenin SPD'ye desteği bir puan gerileyerek yüzde 16'ya düştü. Muhalefetteki Yeşillere desteğin de bir puan düşerek yüzde 15 seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Ankete göre halkın yüze 47'si CDU/CSU'ya, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla baş edebilme konusunda güveniyor. Bu da Paskalya öncesine oranla desteğin yüzde 4 arttığı anlamına geliyor.

Forsa bu sonuçlara, 14-17 Nisan tarihleri arasında 2 binden fazla kişiyle yaptığı anketle ulaştı. Anketin hata marjının +/-2.5 puan olduğu belirtiliyor.

Salgının hızı yavaşlıyor

Almanya Cuma günü koronavirüs salgınında yayılma hızının frenlendiğini açıklamıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının "yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" durumda olduğunu duyurmuş, günlük vaka sayısının yavaşladığını ve virüsün yeniden bulaşma değerinin 0,7'ye gerilediği bildirmişti. Bu, enfekte olmuş bir kişinin ortalama olarak bir başka kişiye virüsü bulaştırmadığı anlamına geliyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre, Almanya'da 3 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı 137 bin 439'a yükseldi. 242 kişi daha son bir günde hayatını kaybederken toplam can kaybı da 4 bin 110 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 85 bin 400 kişi de iyileşti.

dpa / ÖA,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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