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Angela Merkel Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Merkel'e UNESCO Barış Ödülü verilecek

1 saat önce

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü. Merkel, ülkesinin kapılarını mültecilere açtığı için Barış Ödülü'nü alacak.

https://www.dw.com/tr/merkele-unesco-bar%C4%B1%C5%9F-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-verilecek/a-62903033

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizindeki tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Denis Mukwege, Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı açıklamada, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den olmak üzere 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararınız jüri üyelerinin tamamını etkilemiştir" dedi.

Mukwege, Merkel'in sığınmacıları ülkesine kabul ederek "tarihe bir ders bıraktığını" da sözlerine ekledi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay da Merkel'in çabalarından övgüyle söz ederek "Barışı sağlamak, aynı zamanda acı çekenlere kapıları açmaktır" diye konuştu.

Azoulay ayrıca, "Jürinin kararı, göçmenlerin ve sığınmacıların kabul edilmesinin merkezi bir konu olduğunu hatırlatmıştır" ifadesini kullandı. 

Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Félix Houphouët-Boigny adına verilen UNESCO Barış Ödülü, 1989 yılından bu yana her yıl barışı teşvik etmek, araştırmak veya güvence altına almak için özel çaba sarf eden bireylere, kuruluşlara veya kurumlara dağıtılıyor.

Ödülün Merkel'e ne zaman takdim edileceği ise henüz belli değil.

Angela Merkel 2005 - 2021 yılları arasında Almanya'nın sekizinci Başbakanı olarak 16 yıl aralıksız görev yaptı. 

dpa/TY,CÖ

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