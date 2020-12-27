 Merkel′den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi | ALMANYA | DW | 31.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel'den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi

Başbakan Merkel, son yeni yıl konuşmasında vatandaşlardan aşı konusunda sabırlı olmalarını istedi. Merkel, koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin yaşamını yitirenlere karşı "zalimce" olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl konuşmasında pandemiye ilişkin mesajlar verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl konuşmasında pandemiye ilişkin mesajlar verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ve salgının kontrol altına alınmasının "siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan yüzyılın görevi" olduğunu söyledi.

Başbakan geleneksel yeni yıl konuşmasında, vatandaşlara hükümete güvendikleri ve sabırlı oldukları için teşekkür etti. Merkel, "Daha uzun bir süre bu pandeminin nasıl üstesinden geleceğimiz hepimize bağlı olacak. Kış sert geçiyor ve geçmeye devam edecek" diye konuştu.

Merkel, konuşmasında pandeminin kurbanlarını da andı. Başbakan, "Nefes almadan geçen bu yılın sonunda bir dakika ayırmak ve yas tutmak gerekiyor. Toplum olarak ne kadar çok insanın sevdikleri bir insana onlara ömrünün son saatlerinde yanında olamadan veda ettiğini unutmamalıyız. Onların acısını dindiremem. Ama bu akşam onları düşünüyorum" dedi.

Merkel, yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde, Covid-19 hastalığıyla ilgili komplo teorilerinin "yalnızca gerçek dışı değil aynı zamanda tehlikeli, alaycı ve yakınlarını yitiren insanlara karşı zalimce" olduğunu söyledi.

"Ben de aşı olacağım"

Merkel bu akşam televizyonda yayınlanacak konuşmasında insanların çoğunluğuna "disiplinli bir biçimde maske taktıkları ve mesafe kurallarına uydukları" için teşekkür etti.

Başbakan konuşmasında, vatandaşlardan aşı konusunda sabırlı olmalarını da istedi. "Sıra bana geldiğinde ben de aşı olacağım" diyen Merkel, salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada ama özellikle de Almanya'daki bilim insanlarının topluma umut verdiğini ifade etti.

İlk güvenilir koronavirüs testinin Almanya'da geliştirildiğini kaydeden Merkel, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde ilk ruhsat alan aşının da yine Almanya'dan çıktığını vurguladı.

"Şahin ve Türeci ile görüştüm"

Söz konusu aşıyı bulan BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve onlardan şirketlerinde 60 farklı ülkeden insanın çalıştığı bilgisini aldığını belirten Merkel, "Hiçbir şey, Avrupa içi ve uluslararası iş birliğinin, çeşitlilikten kaynaklanan gücün ilerlemeyi sağladığını daha iyi gösteremez" dedi.

26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak Federal Meclis seçimlerinde aday olmayı düşünmeyen Merkel'in, bu son yeni yıl konuşması oldu. 

KNA/BÜ,ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel: Dünyada güç dengeleri değişiyor

Salgın nedeniyle dünyada siyasi sistemler arası rekabet, güç dengelerinde değişim yaşandığına dikkat çeken Merkel, “Ekonomi ancak salgının kontrol altında tutulabildiği yerlerde güçlüklere direnç gösterebiliyor" dedi.  

Merkel: Kapanma tavsiyesini değerlendiriyoruz

Okulların ve dükkanların kapanması, alkol yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamaları. Almanya Başbakanı Angela Merkel yıl başında sert kısıtlamalar için çağrı yaptı.  

Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılar sayesinde "koronavirüsün yenilebileceğini" umduğunu söyledi. Almanya'da aşılamanın 2021 başında başlaması bekleniyor.  

Benzer içerik

Coronavirus - Impfbeginn Sachsen-Anhalt: 101 Jahre alte Heimbewohnerin wird geimpft

Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı 27.12.2020

Almanya’da ilk koronavirüs aşısı dün 101 yaşındaki bir kadına yapıldı. Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün resmi olarak başladı.

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie

2020'de yılın kelimesi: Korona 31.12.2020

Deutsche Welle Türkçe'nin sosyal medyada düzenlediği anket sonucunda yılın kelimesi "korona" seçildi. Oylamada ikinciliği "pandemi" alırken üçüncü "maske" oldu.

Rizin in Köln entdeckt

NATO koronadan sonra biyolojik saldırılara karşı tetikte 29.12.2020

Korona salgını, biyolojik silahlarla düzenlenen olası bir saldırı halinde yaşanabilecek felaket senaryolarını da gündeme taşırken, NATO virüslerle düzenlenecek saldırılara karşı önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı

Almanya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  