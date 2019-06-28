 Merkel′den Trump’a eleştiri | ALMANYA | DW | 19.07.2019

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ALMANYA

Merkel'den Trump’a eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump’ın Demokrat Partili kongre üyelerine yönelik sözlü saldırısını eleştirdi. Merkel Tahran-Washington hattında tırmanan gerilimden endişe duyduğunu açıkladı.

Angela Merkel Sommerpressekonferenz Berlin (Reuters/H. Hanschke)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partili kadın kongre üyelerini hedef almasını kınadı, İran ile ABD arasından tırmanan gerilimden de endişe duyduğunu açıkladı.

Angela Merkel, geleneksel olarak her yıl yaz tatiline çıkmadan önce Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Alman iç ve dış politikası ile uluslararası gündem başlıklarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump eleştirisi

Toplantıda Merkel'e Trump'ın dört kadın kongre üyesini hedef alarak, ırkçı nitelik taşıdığı gerekçesiyle büyük tepki toplayan, "Geldikleri ülkelere geri dönsünler” şeklindeki sözlü saldırısı hakkındaki değerlendirmesi soruldu.

Trump'ın sözleriyle arasına kesin bir mesafe koyduğunu vurgulayan Merkel, "saldırıya uğrayan kadınlar ile dayanışma içerisinde hissediyorum” dedi.

"ABD'yi güçlü yapan farklı milletlerden insanların yaptıkları katkıdır” diyen Merkel, Trump'ın sözlerinin ABD'nin gücüyle çelişen nitelik taşıdığını, bu gücü gölgelediğini aktardı.

Angela Merkel Sommerpressekonferenz Berlin

İran-ABD gerilimi

Başbakan Merkel'e, İran ile ABD arasında tırmanan gerilim de soruldu. Bölgede tırmanan gerilimden ötürü endişeli olduğuna dikkat çeken Merkel, "soruna diplomatik çözüm bulunması” çağrısında bulundu.

ABD'nin İran ile imzalanan anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine karşın diğer imzacı ülkelerin bu anlaşmadan çekilmediğini hatırlatan Merkel, "İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdürmesinin anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi. Almanya Başbakanı, Tahran'ın bu yolla uluslararası topluma iyi niyetini gösterebileceğini aktardı.

İklim aktivistlerini takdir etti

Merkel'e basın toplantısında, aynı saatlerde Berlin'de düzenlenen ve iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katıldığı Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) gösterisi de soruldu.

"Şu açık ki, bizi daha hızlı hareket etmek durumunda bıraktılar” değerlendirmesini yapan Merkel, öğrencilerin siyasetçileri daha güçlü bir kararlık sergilemeye ittiğini aktardı.

"İyiyim”

Geçen haftalarda üç kez titreme nöbeti geçiren Başbakan Angela Merkel'e sağlık durumu da soruldu.

"Ben iyiyim” diyen Merkel, sağlık durumunun başbakan olarak sorumluluk üstlenip, görev yapmaya devam etmesine elverişli olduğunu kaydetti.

2021 yılında siyasetten ayrılma kararı aldığını anımsatan Angela Merkel, "Siyaseti bıraktıktan sonra da hayatımı devam ettirmeyi umut ediyorum, o dönemde de hayatımı sağlıklı bir şekilde sürdürmeyi isterim” diye konuştu.

Hükümeti konusunda iyimser

İç siyasi gelişmeleri de değerlendiren Merkel, Alman hükümetinin geleceği ile ilgili de iyimser değerlendirmelerde bulundu.

Alman koalisyon hükümetinin, görüş farklılıkları ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'deki liderlik değişim süreçlerine rağmen çalışmalarını güven zemininde sürdürdüğüne vurgu yapan Merkel, bu nedenle hükümetin görevine devam edebileceği konusunda iyimser olduğunu aktardı.

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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