Merkel'den Trump'a demokrasi dersi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün gece ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasıolayıyla ilgili Trump'ın da sorumluluk taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Baskın görüntülerinin kendisini üzdüğünü ve öfkelendirdiğini söyleyen Merkel, "Başkan Trump'ın Kasım ayından beri yenilgiyi kabul etmemesinden ve dün de buna devam etmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Seçim sonuçları konusunda şüphe yaratıldı" dedi.

Bu durumun dün geceki şiddet olaylarının çıkmasına zemin hazırladığını belirten Merkel, "Demokrasinin temel kuralı şudur: Seçimlerin kazananı ve kaybedeni vardır. Sonuçta kazananın demokrasi olması için iki tarafın da üslendikleri rolü görgü ve sorumluluk duygusu içinde yerine getirmesi gerekir" diye konuştu.

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta başlayacak Başkanlık dönemi konusunda iyimser mesajlar veren Merkel, Biden'ın sözleri ve ABD'de her iki partiden gelen tepkilere işaret ederek "Amerikan demokrasisinin saldırganlar ve çapulculardan çok daha güçlü olduğunu kanıtlayacağından emin olduğunu" söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier de Trump'a yüklendi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Trump'ı dün gece yaşanan olaylardan dolaylı olarak sorumlu tutarak "Tanık olduğumuz bu görüntüler, en üst düzey makam dahil, yalanların, giderek artan yalanların, bölücülüğün, demokrasiyi hakir görmenin, nefret ve kışkırtmanın sonucudur" ifadesini kullandı.

Özgür seçimler sonrası iktidarın barışçıl devrinin demokrasinin temel kaidelerinden biri olduğunu vurgulayan Steinmeier, Kongre'yi basan silahlı güruhun Trump tarafından kışkırtıldığını belirterek "Bu, Amerikan demokrasisinin kalbine yönelik bir hücüm, liberal demokrasiye yapılan bir saldırıydı" dedi.

Steinmeier, müstakbel Başkan Joe Biden'a da işbirliği güvencesi vererek, "Demokrasi meşalesi yeniden daha parlak yanacak" vurgusu yaptı.

dpa/BK,JD

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