 Merkel′den Türeci ve Şahin′e tebrik | ALMANYA | DW | 17.12.2020

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ALMANYA

Merkel'den Türeci ve Şahin'e tebrik

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i tebrik etti. Merkel, Almanya’nın böyle araştırmacılara sahip olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Merkel, Türeci ve Şahin'le video konferans yoluyla görüştü.

Merkel, Türeci ve Şahin'le video konferans yoluyla görüştü.

 Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı geliştirilen aşının mimarları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i tebrik etti. BioNTech yöneticisi Türeci ve Şahin’le vídeo konferans yoluyla bir araya gelen Merkel, Almanya’nın böyle araştırmacılara sahip olduğu için gurur duyduğunu belirterek, iki bilim insanının Türkiye kökenine de atıfta bulundu.

Kendisi de fizikçi olan Merkel, dünyaya mal olan bir araştırmada yer almanın ve bu denli büyük bir sorumluluk almanın oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı, BioNTech araştırmacılarının projelerine inançla çalışmalarını yürüttüğünü ve aşının bu denli hızlı biçimde piyasaya sürülebilmesinin şahsi düzlemde olağanüstü bir performansın ürünü olduğunu vurguladı. Merkel, bu başarının temelinde aynı zamanda bilime duydukları inancın ve verdikleri desteğin de bulunduğunu ifade etti.

Video konferansa Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de katıldı. Spahn, aşının Almanya’da geliştirilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bakan, aşılamalara tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 27 Aralıkta aynı anda başlanmasının planlandığını, bunun da Birlik içindeki dayanışmanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Şahin ve Türeci ise Federal Hükümete çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Uğur Şahin, kendilerine uzun yıllardır sağlanan destek olmaksızın, bu denli kısa sürede aşıyı geliştirmelerinin mümkün olamayacağını vurguladı. BioNTech yöneticisi, aşılama programları sayesinde önümüzdeki kış normal hayata dönüşün mümkün olacağına duyduğu inancı ifade etti.

Özlem Türeci - medizinische Geschäftsführerin des Biotechnologie-Unternehmens Biontech

Dr. Özlem Türeci, aşının yan etkilerinin geçici olduğunu ifade etti.

Dr. Özlem Türeci, tüm yaş gruplarında aşının yüzde 95’ten fazla koruma sağladığının altını çizerek, 44 bin kişinin katıldığı kilinik çalışmalarının aşının bünyedeki etkisinin kaldırılabilir olduğunu, yan etkilerinin diğer aşılardakiyle örtüştüğünü ve geçici olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Almanya’da aşılamaların Noelden önce başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor. İlk etapta 80 yaş üzerindekilerin ve bakımevlerindeki personelin aşılanması planlanıyor. Yetkili AB organı Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) önümüzdeki Pazartesi günü BioNTech’in aşıyla ilgili kararını vermesi bekleniyor. EMA’nın gerekli izni vermesinden sonra Avrupa Komisyonu’nun da onayını alarak AB’nin ve Almanya’nın ilk aşısını tescilleyeceği öngörülüyor.

epd / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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