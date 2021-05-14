Merkel’den "roket terörü"ne sert kınama

İsrail’i hedef alan roket saldırılarını kınayan Başbakan Angela Merkel, Almanya’da antisemitik gösterilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Açıklama, bugün federal hükümetin olağan basın toplantısında, hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapıldı. “Sayın Başbakan Merkel, İsrail’e süren roket saldırılarını en sert ifadelerle kınıyor” diyen Seibert, bu saldırıların derhal son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Seibert, “Bunlar terör saldırılarıdır ve bu saldırıların tek hedefi ayrım gözetmeksizin ve acımasızca insan öldürmek ve korku yaymaktır. Böyle bir terör hiçbir şeyle gerekçelendirilemez. Alman hükümeti, İsrail’in bu saldırılar karşısındaki meşru müdafaa hakkını desteklemektedir” dedi.

"Roket terörü"

Bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan geldi. Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “roket terörü” olarak nitelendiren Maas, Hamas'ı Ortadoğu'daki gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmakla suçladı.

Saarbrücker Zeitung’a konuşan Maas, “Eğer İsrail şehirlerine 1000’den fazla roket atılıyorsa bu zaten özel bir boyuttur” dedi. ”Böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir" görüşünü aktaran Maas, Hamas'ın "zaten gergin olan bir ortamda İsrailliler ve Filistinliler için korkunç sonuçları olacak roket terörünü kasıtlı ve yoğun olarak tırmandırdığını" ifade etti.

Alman bakan, Ramazan sona erdikten sonra durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğini vurgularken, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" dedi, ”Siyasi bir çözüm olmadığı sürece bu durum sona ermeyecek" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı siyasi çözüm için "son yıllarda çok az çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

"Almanya’da antisemitizme müsamaha yok"

Ortadoğu’da tırmanan gerilim Almanya’ya da yansıdı. Son günlerde pek çok Alman kentinde İsrail’in protesto edildiği gösteriler düzenlendi. İsrail’in askeri operasyonlarına karşı düzenlenen eylemlere polis, sinagogların göstericiler tarafından hedef alınması, İsrail bayraklarının yakılması nedeniyle müdahalelerde bulundu.

Hem federal hükümet hem eyalet hükümetleri, sinagoglar ve Yahudi kuruluşlarını korumak için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'daki olaylarla ilgili olarak da sert uyarıda bulundu. Seibert, barışçıl gösteri hakkının Almanya demokrasisinin doğal bir parçası olduğunu, İsrail’in politikaları nedeniyle protesto edilebileceğini vurgulamakla birlikte, “Ama her kim bu protestoları Yahudi nefretini dışa vurmak için kullanıyorsa, gösteri hakkını istismar ediyordur. Demokrasimiz antisemitik gösterilere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

Bölgede şiddet artıyor

Pazartesi gecesinden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 600'den fazla roket saldırısı gerçekleştirildi. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 600 hedefi bombaladı. Artan gerginlik Ortadoğu'nun yeni bir savaşa sürükleneceği yönündeki endişeleri tırmandırıyor. Yerel yetkililere göre, Gazze Şeridi'nde aralarında 28 çocuğun da olduğu en az 109 kişi öldü, 600'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail tarafında ise Gazze Şeridi'nden fırlatılan füzeler nedeniyle biri altı yaşında bir çocuk olmak üzere yedi kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

dpa, AFP/TY,JD, DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe