Merkel'den Kabil saldırısına kınama: “Güvenlik ve özgürlük isteyen insanlara alçakça bir saldırı”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil havalimanı yakınındaki terör saldırılarını sert ifadelerle kınarken, "Tüm ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak teröristler ülkeden ayrılmak için havalimanı kapısında bekleyen insanları hedef aldı” diye konuştu.

Merkel, "Bu insanlar özgürlük istiyordu, güvenlik istiyordu, bu nedenle onlara yapılan saldırı çok alçakça bir saldırıdır” dedi.

Merkel, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarının bir ya da birkaç intihar eylemcisi tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiği bilgisini de verdi.

"Sizleri unutmayacağız”

Askeri uçaklarla yapılan tahliye operasyonlarını durdurduklarını açıklayan Merkel, Afganistan'dan kurtaramadıklarına ise yardım sözü verdi.

Afganistan'dan tahliye edemediklerine "Sizleri unutmayacağız” sözleriyle seslenen Merkel, 31 Ağustos'tan sonra da Taliban ile görüşmeler yoluyla sivil uçuşları ve tahliyeleri mümkün kılmaya çalışacaklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas Türkiye'yi de kapsayan ziyaretler gerçekleştirecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "iğrenç bir saldırı” olarak nitelendirdiği terör eylemlerini kınadı.

Afganistan'dan askeri tahliye operasyonuna son verildiğini ancak çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Maas, "Afganistan'da sorumluluk taşıdığımız herkes güvende olana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Afganistan'da kalan Alman vatandaşlarıyla irtibat halinde olmaya devam edeceklerini, ülke dışına çıkmalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Maas, ayrıca Afganistan'daki gelişmeleri komşu ve bölge ülkeleriyle ele almak için pazar günü bölge turuna çıkacağını açıkladı.

Maas, bu kapsamda Türkiye, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

AFP, dpa/ DA, TY

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