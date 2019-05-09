 Merkel′den Kıbrıs′a destek mesajı | ALMANYA | DW | 10.05.2019

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ALMANYA

Merkel'den Kıbrıs'a destek mesajı

Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Kıbrıs'ın çıkarlarını savunacakları mesajı verdi. Merkel, AB zirvesinde Türkiye'ye yaptırım konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Deutschland Ost-Ministerpräsidentenkonferenz (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Kıbrıs’ın arkasında oldukları mesajını verdi. Romanya'da dün gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, bir gazetecinin “Kıbrıs Türkiye’ye yönelik yaptırımlar talep ediyor. Almanya böyle bir adımı destekler mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Merkel, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in bir sunum yaptığını ve Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı aktardığını belirterek, “Kıbrıs Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti. Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, Kıbrıs'ın çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız” diye konuştu. Merkel, “Yaptırımlar hakkında bugün konuşmadık” dedi.

Tusk da aynı mesajı vermişti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da, AB’nin tek vücut halinde, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Kıbrıs’ın arkasında olduğunu ifade etmişti. Tusk, Birlik olarak Türkiye’den, üye bir ülkenin egemenlik haklarına saygı duymasını beklediklerini dile getirerek, Kıbrıs’ın ve Avrupa Birliği’nin gelişmeleri dikkatle takip edeceğini vurgulamıştı.

Güney Kıbrıslı yetkililer, Türk sondaj gemisi Fatih’in, adanın güneybatısında, Paphos kentinin 68 kilometre açığında demir attığını ancak henüz sondaj çalışmasına başlamadığını belirtiyor. Yetkililer ayrıca Fatih gemisine bazı destek gemileriyle Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir fırkateynin de eşlik ettiğini kaydediyor. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Türkiye’nin girişimlerini 1974 Kıbrıs Harekatı’na benzeterek, Ankara’nın faaliyetlerinin işgal ile eş değer olduğunu savunmuştu. Anastasiadis, zirve öncesinde, Akdeniz’in doğusunda doğalgaz arama çalışmaları yapan Türkiye’ye karşı Birlik ülkelerinin ortak tavır içinde olmaları gerektiğini ifade etmişti.

DW,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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