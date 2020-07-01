Merkel'den AB'ye koronaya karşı birlik çağrısı

Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında izleyeceği programı tanıtmak amacıyla Brüksel’e gitti. Merkel, bu çerçevede Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı.

Merkel, korona krizi karşısında Avrupa ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Hiç kimse bu krizden tek başına çıkamaz. Hepimiz kırılganız" diyen Merkel, "Ortaklık ruhunu güçlendirirsek Avrupa krizden güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

Merkel, AB ülkelerinin ayrıca temel hakların savunulması, iklim değişikliği, dijitalleşme ve Avrupa’nın dünya üzerindeki sorumlulukları gibi merkezi konularda birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu. Almanya Başbakanı, Avrupa’nın ancak bu yolla kendini gösterebileceğini kaydetti.

Popülizm eleştirisi

Merkel, konuşmasında Avrupa’daki popülist siyasi akımları da eleştirdi. "Pandemiye karşı ne yalan ve dezenformasyonla ne de nefret ve kışkırtma ile mücadele edilebilir" diyen Merkel, "Olguları reddeden popülizmin sınırları belli olmuştur" ifadelerini kullandı. Merkel, birçok AB ülkesinde AB karşıtlarının krizi kendi amaçları için istismar etmeyi beklediklerini söyledi.

Brüksel ziyareti, Merkel'in koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı ilk yurtdışı seyahati oldu. Merkel, akşam saatlerinde de yedi yıllık Avrupa Birliği bütçe planını ve korona krizi sonrası ekonomik yeniden toparlanma planını görüşmek üzere Avrupa Birliği yöneticileriyle bir araya gelecek.

Merkel, Perşembe günü de Berlin'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi kabul edecek. Hollanda, Almanya ve Fransa’nın koronavirüs kriziyle mücadele amacıyla 500 milyar euroluk mali fon oluşturma önerisini reddediyor. Söz konusu fondan pandemiden en çok etkilenen İtalya ve İspanya gibi ülkelerin öncelikle fayda sağlaması bekleniyor.

17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede liderler 2021-2027 yılları arasında geçerli olacak ve yaklaşık 1 milyar 700 milyon euroluk hacme sahip mali paketi görüşecek.

Reuters, epd, AFP / EC, ET

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