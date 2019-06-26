 Merkel′den aşırı sağa karşı mücadele çağrısı | ALMANYA | DW | 26.06.2019

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ALMANYA

Merkel'den aşırı sağa karşı mücadele çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, aşırı sağ ile mücadele için aşırı sağ ile araya çizgi çekilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, bu çizginin çekilmesinin de siyasetin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel

Almanya Başbakanı Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağla mücadelenin önemine işaret etti. Alman meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkel, "Aşırı sağ ile mücadele, aşırı sağ ile araya kesin bir çizginin çekilmesini gerektirir" dedi.

Aşırı sağ ile mücadelenin siyasetin sorumluluğunda olduğunu belirten Merkel, bunun bütün siyasi yelpazeyi kapsadığını da sözlerine ekledi. Almanya Başbakanı, "Aşırı sağcı eylemlere meşrutiyet kazandıracak" düşüncelere izin verilmemesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Merkel, Almanya'da aşırı sağcıların temel haklarının Anayasanın 18'inci maddesi uyarınca iptal edilmesi önerisini ise redderek, bunun hiç söz konusu olmaması gereken "son çare" olduğunu ifade etti.

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin eski genel sekreteri Peter Tauber, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti sonrasında Anayasa'nın 18'inci maddesi uyarınca aşırı sağcıların temel haklarının iptal edilmesini önermişti.

Merkel, CDU'nun önde gelen isimlerinden Friedrich Merz’in başlattığı, polis ve asker arasında aşırı sağ ideolojinin giderek yaygınlaştığına dair tartışmalara ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Merz’in endişelerini paylaşmadığına işaret eden Merkel, polis ve ordu içinde münferit aşırı sağ vakalarının kararlılıkla araştırıldığını vurguladı. Merkel, polis ve askerlerin çoğunun "iyi hizmet" verdiğini de sözlerine ekledi.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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