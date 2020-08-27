 Merkel ve Stoltenberg Doğu Akdeniz gerginliğini görüştü | AVRUPA | DW | 27.08.2020

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AVRUPA

Merkel ve Stoltenberg Doğu Akdeniz gerginliğini görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğini görüştü. Merkel gerilimi "endişe verici" olarak tanımladı.

Stoltenberg ve Merkel birlikte açıklama yaptı

Stoltenberg ve Merkel birlikte açıklama yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında giderek tırmanan Doğu Akdeniz gerilimini görüşmek üzere Berlin'de bir araya geldi.

Türkiye'nin  Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerine Yunanistan ve AB'nin tepki göstermesi üzerine tırmanan gerginliği "Çok endişe verici" sözleriyle değerlendiren Merkel ve Stoltenberg, Atina ve Ankara'ya itidal çağırısında bulundu.

Almanya'nın sorunu bir çatışmaya evrilmeden çözmek için devreye girdiğini ifade eden Merkel, "NATO müttefikleri arasındaki gerilim bizi çok huzursuz ediyor" dedi.

Türk ve Yunan yetkililerle düzenli olarak irtibat halinde olduğunu kaydeden Stoltenberg konuya ilişkin açıklamasında, Atina ve Ankara'nın gerginliği "diyalog ve uzlaşı" ile çözmeleri gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, "Sorun ittifak dayanışması ruhu içinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir" dedi.

NATO ve AB endişeli

Türkiye ve Yunanistan arasında  Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle çıkan gerginlik NATO ve AB tarafından yakından izleniyor. İki ülke arasındaki gerginliğin askeri bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.  Geçen hafta bölgedeki Yunan ve Türk donanmalarına ait iki gemi çarpışmıştı.

Josep Borrell

Josep Borrell

AB dışişleri bakanlarının gündeminde Doğu Akdeniz var

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim bugün Berlin'deki AB dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısında da ele alınacak. Toplantıya katılacak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin bundan sonraki seyrine ilişkin değişik seçenekleri tartışmaya açması bekleniyor. Adı açıklanmayan bir AB yetkilisi bu seçenekler arasında Türkiye'ye yaptırımların genişletilmesinin de bulunduğunu söyledi. AFP'ye konuşan yetkili, "Ancak henüz bir karar alınmayacak" dedi.

Yunanistan ve  AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini egemenlik haklarının ihlali olarak görürken, Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunması nedeniyle bölgedeki doğal gaz rezervlerinin kendi deniz yetki alanında olduğunu savunuyor.

AB de Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini yasadışı olarak görüyor. Bu bağlamda AB dışişleri bakanları geçen yıl Temmuz ayında Ankara'ya yönelik bazı yaptırım kararları almıştı. AB geçen Şubat ayında ise Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Bu kapsamda seyahat yasağı uygulanan iki yöneticinin AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar verilmişti.

dpa,APF/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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