Merkel ve Johnson ikili ilişkileri geliştirmek istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Londra'da kabul etti. Chequers'te yapılan görüşme sonrası Merkel ve Johnson ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Merkel İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı (Brexit) sonrası yakın ilişkiler kurmak için "tamamen pratik formatlar" bulunması gerektiğini ve düzenli olarak hükümetlerararası istişare toplantıları yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Merkel "Alman tarafı olarak biz bir dostluk ya da işbirliği antlaşması üzerinde çalışmaya hazırız" dedi. Federal Hükümet yılda bir kez İngiliz hükümetiyle bir araya gelecek. Merkel Cuma günü de İngiliz kabinesinin toplantısına katılarak bakanlarla görüştü. İngiltere'de en son 1997 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın bu şekilde bakanlar kurulu toplantısına katılmasına izin verilmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, Brexit'in "Alman-İngiliz ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak açısından iyi bir fırsat" yarattığını söyledi. Merkel özellikle ekonomi, enerji ve kültür alanlarında işbirliğini güçlendirme arzusunda olduğunu ifade etti.

Yeşiller milletvekili Franziska Brantner görüşme öncesinde Merkel'e İngiltere'ye yaklaşım konusunda Avrupa Birliği'nden ayrı hareket etmeme uyarısında bulundu. "İngiltere ile yeni bir temelde yakın ve iyi ilişkilere ihtiyacımız var" diyen Brantner "Ancak ikili anlaşmalar ve müzakereler Avrupa'da bir ayrılık tohumu haline gelmemeli" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson

Johnson'dan Merkel'e teşekkür

Johnson, Merkel ile görüşmesi öncesinde iki ülkenin "sarsılmaz dostluk" ve birçok siyasi konuda "ortak bakış açısı" ile birbirine bağlı olduğunu söyledi. Merkel'in 16 yıllık görev dönemi sırasında Alman-İngiliz ilişkilerinin "yeniden canlandığını" söyleyen Johnson Merkel'e hitaben "Sadece Alman-İngiliz ilişkilerinde değil küresel diplomaside de attığınız gerçekten tarihi adım nedeniyle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Johnson konuşmasında bundan sonra her yıl Almanya ya da İngiltere'den bir astrofizikçiye Alman-İngiliz astronom Caroline Herschel'in adını taşıyan ve maddi değeri 11 bin 600 euro olan bir bilim ödülü verileceğini de açıkladı.

Merkel ile Johnson'un görüşmesinde yer alan başlıca gündem maddelerinden biri de korona pandemisiyle mücadeleydi. Merkel aşılanmış İngiliz vatandaşlarına seyahatlerde kolaylık sağlanacağını ve tam aşılı olanlara karantina mecburiyetinin kaldırılacağını söyledi. Merkel "İnsanları aşı olmaları konusunda teşvik etmek istiyoruz" dedi.

AFP / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe