Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

Almanya'da bu yıl video-konferans yöntemiyle düzenlenen 12'nci Uyum Zirvesi'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, koronavirüs pandemisinin uyuma olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ülkeye gelen göçmenlerin Almanya’ya uyum sağlamasının zorlaştığına dikkat çeken Merkel, dil kursları ve danışma hizmetleri gibi faaliyetlerin olağan şekilde yapılamamasının süreci sekteye uğrattığını ifade etti. Başbakan, ekonomik daralmanın da daha çok göçmenlerin istihdam edildiği branşları etkilediğini belirterek, birçok kişinin işini kaybetme korkusu taşıdığını söyledi.

Merkel, "Daha yapılacak çok ama çok şey var" diyerek, özellikle gençlerin pandeminin kaybedenleri olmaması ve birliğin bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi Annette Widmann-Mauz da, korona pandemisinin göçmenler ve mülteciler için ekonomik açıdan daha zorlu bir sınav olduğunu dile getirdi. Widmann-Mauz, "Çoğunlukla pandeminin ekonomik sonuçlarının özellikle hissedildiği perakende, lojistik alanlarında ya da otel ya da restoran işletmelerinde çalışıyorlar.

Annette Widmann-Mauz

Bunun yanı sıra uyum için önem teşkil eden çoğu program, pandemi nedeniyle ya çok kısıtlı olarak gerçekleştiriliyor ya da hiç gerçekleştirilemiyor" dedi.

"Dijital hamle"

Widmann-Mauz, uyum sürecinin koronaya rağmen kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyerek, Ulusal Uyum Planı'na da dahil edilen "dijital hamleden" bahsetti. Dijital hamle, özellikle kariyerinin başında olan kadınların iş piyasasına daha kolay dahil olabilmeleri için gereken dijital eğitim kurslarını, dil desteğini ve sosyal ağ desteği yaratmak için danışmanlık birimlerini kapsıyor. Bu program ayrıca bireysel uyum süreçlerinin yönetimine verilen dijital desteği de içeriyor.

2006'dan bu yana düzenlenen Uyum Zirvesi'nde bu sene göçmenlerin ülkeye uyum sağlamasındaki ilk süreçler ele alındı. Zirveye 120 dolayında dernek, eyalet, sivil toplum örgütü ve göçmen derneği temsilcileri katıldı.

AFP,KNA / BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe