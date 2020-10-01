Merkel: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından açıklama yaptı. Merkel zirvede AB'nin, üye ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın haklarını korurken aynı zamanda Türkiye ile yapıcı bir ilişki istediği mesajını açıkça verdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Türkiye ile ilişkilerde öncelikle doğal gaz gerginliğinin yatıştırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Doğu Akdeniz’deki gerginlikler çözümlenmek zorunda" dedi.

Ankara'ya yönelik atılacak olası adımların mülteci anlaşması bağlamında görülmemesi gerektiğini söyleyen Merkel, "2016 yılındaki AB-Türkiye mülteci anlaşmasının içeriğinde hiçbir şey değişmedi. Şimdi önümüzdeki birkaç ayın gündeminin ne olacağına odaklandık. Bu, yeniden derinlemesine görüşmeler yürütmek için önemli bir yapı taşı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz gerginliğinde AB’ye yönelik eleştirilerine de değinen Merkel, "Ben her sözü dikkate alan insanlardan değilim“ dedi. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok konuştuğunu söyleyen Merkel, bu görüşmelerden, "olumlu bir gündeme sahip olunması konusunda karşılıklı bir ilginin söz konusu olduğu“ izlenimini edindiğini belirtti.

Erdoğan Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan gerginlikte AB’yi sert bir dille eleştirmiş ve "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür" diye konuşmuştu. Erdoğan AB’nin müdahil olduğu her krizin daha kötüye gittiğini de dile getirmişti.

Belarus'a yaptırım uzlaşması

Zirvede Belarus’a yaptırımlar konusunda uzlaşıldığını da hatırlatan Merkel, bunu "önemli ama gecikmiş" diye nitelendirdi. Merkel yaptırım uzlaşmasının "acilen gerekli bir sinyal" olduğunu söyleyerek, "Çünkü benim bakış açıma göre bu, ifade ve düşünce özgürlüğü için çabalayanları güçlendiriyor" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan çatışmalara da değinen Merkel, "Mümkün olduğunca hızlı bir biçimde ateşkesin sağlanması önemli" dedi. Merkel, "Bu karmaşık sorun hakkında ancak bu şekilde barışcıl bir çözüm üzerine konuşulabilir" dedi.

Birleşik Krallık’la AB ilişkilerinin geleceğine dair de konuşan Merkel bu konuda olumlu mesaj verdi. Merkel, "Müzakereler yürütüldüğü sürece iyimserim" dedi ve bu konuda önümüzdeki günlerde önemli kararların alınacağını belirtti

Brüksel'de yapılan iki günlük AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

AB üyesi 27 üye ülke , Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu. Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

Kıbrıs, Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'ye karşı yapılacak açıklama konusunda ikna olmasından sonra Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasına yönelik vetosunu geri çekti.

dpa, rtr / HT,BK

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