 Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz | ALMANYA | DW | 06.12.2020

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ALMANYA

Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılar sayesinde "koronavirüsün yenilebileceğini" umduğunu söyledi. Almanya'da aşılamanın 2021 başında başlaması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi. Başbakan Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün "yenilebileceğini" umduğunu söyledi ancak bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" dedi. Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.

Tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği ortaya çıkmıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı adayının ruhsat alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi. Jens Spahn Mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

t-online haber portalına bir mülakat veren Spahn, "O zamana kadar sadece Biontech'ten 11 milyon dozun alınması gerçekçi olur" dedi. Spahn, Biontech aşısına izin çıkması halinde gelecek aylarda üç ila dört milyon dozun kullanıma hazır olacağını söyledi. Toplamda beş aşı adayının yıl ortasına kadar ruhsat alacağını tahmin ettiğini ifade eden Spahn, en geç yaz mevsiminde toplu aşılamaların başlayacağını ifade etti. Spahn, "En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.

Önlemlerin sıkılaştırılması çağrısı

Diğer yandan Almanya'da mevcut kısmi kapanma önlemlerine karşın koronavirüs vakalarında belirgin bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılması çağrıları da artıyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Bavyera parlamentosunu Pazar günü acil toplantıya çağırırken, "Artık tutarlı bir yöntem izlememiz gerekiyor" dedi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Söder, "Almanya'daki yüksek ölüm sayılarını sineye çekemeyiz. Bulaş oranı hala çok yüksek. Dur-bekle politikası izlemektense Noel'e kadar harekete geçmek çok daha iyi" dedi.

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Almanya'da yüzlerce aşı merkezi kuruluyor

Almanya'da kısmi kapanma önlemlerinin yürürlüğe girmesinden beş hafta sonra da enfeksiyon sayısı hala yüksek seyrediyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde 17 bin 767 yeni  vaka kayda geçti. Ancak hafta sonu normalden daha az vaka bildirildiğine dikkat çekiliyor. Son 24 saat içinde 255 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

dpa/BÖ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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