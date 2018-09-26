Merkel popüler, Trump dipte

Yirmi beş ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) küresel imajı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana düşüş gösterdi. PEW Araştırma Merkezi'nin 26 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise araştırmada kapsamındaki beş lider arasında öne çıktığını ve katılımcıların yüzde 52'sinin Alman siyasetçiye güvendiğini ortaya koydu.

Liderlere güven sıralamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 46 ile ikinci gelirken, onu yüzde 34 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüzde 30 ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve son sırada yüzde 27 ile Trump takip etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransız mevkidaşı Macron

Merkel Kuzey Avrupa'da popüler

Almanya Başbakanı'nın popülaritesi, yüzde 85 ile komşu devlet Hollanda'da zirveyi gördü. Merkel'e en çok güvenen diğer ülke vatandaşları ise yüzde 82 ile İsveç ve yüzde 78 ile Fransa oldu. Üst üste dört dönemdir başbakanlık görevini yürüten Merkel'in Almanya'daki popülaritesi ise 2017'deki araştırmaya göre 13 puan gerileyerek yüzde 68'e düştü.

Merkel'e güven Avrupa'nın güneyinde ise düşük. 2008 ekonomik krizinden sonra kemer sıkma politikaları uygulamak zorunda kalan ve Almanya'nın verdiği kredilerle büyük bir mali baskı altına giren Yunanistan'da Merkel'e güven yüzde 15 ile Avrupa'daki en düşük değer olarak kayda geçti. Merkel'e az güvenen diğer Avrupa devletleri vatandaşları ise yüzde 31 ile Macaristan ve yüzde 37 ile Polonya'da yer aldı.

Trump ABD'nin imajını kötü etkiliyor

ABD Başkanı Trump'ın 2017'de göreve gelmesinden bu yana küresel çapta ülkesine duyulan güven düşüşe geçti. Selefi Barack Obama'nın görev süresi tamamlandığında ABD Başkanı'na duyulan güven yüzde 67 olarak kayda geçerken, Trump'ın görevi devralmasıyla bilrlikte bu oran yüzde 22'ye kadar gerilemişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Son araştırmaya göre Trump'a duyulan güven yüzde 27 olarak kayda geçerken, ABD'ye karşı genel olarak olumlu bakış yüzde 49 oldu.

Araştırmaya göre ABD Başkanı'na karşı en güvensiz ülke vatandaşları ise müttefikleri ve komşuları arasında. Meksikalıların Trump'a olan güveni yüzde 6 ile en düşük seviyeye inerken, her dört Kanadalıdan sadece biri ABD Başkanı'na güvendiğini ifade etti.

Almanların sadece yüzde 10'u, Fransızların yüzde 9'u, İsveçlilerin ve Yunanların yüzde 17'si, Hollandalıların ise yüzde 19'u ABD Başkanı'na güvendiklerini belirtti.

Trump'a en çok güvenen ülke vatandaşları ise yüzde 78 ile Filipinler'de. Bu ülkeyi yüzde 69 ile İsrail, yüzde 59 ile Nijerya ve yüzde 56 ile Kenya takip etti. Avrupa'da Trump'ın en popüler olduğu ülke ise yüzde 35 ile Polonya.

PEW araştırmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soru sorulmazken, 25 ülkeden 26 bin 112 kişilik katılımcı arasında Türkiye vatandaşları yer almadı.

Merkel giderse yerine kim gelir? Merkel’in favorisi: Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel eğer halefini kendisi belirlemek durumunda kalsaydı seçimini Annegret Kramp-Karrenbauer’den yana yapardı. Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Sekreteri olarak hali hazırda sevilen biri ve Saarland Eyaleti Başbakanlık seçimlerini de kazanmıştı. Göç konusunda Merkel gibi Avrupa çapında bir çözümden yana.

Merkel giderse yerine kim gelir? Geçiş adayı: Wolfgang Schäuble Federal Meclis Başkanı, Meclis tarihindeki en kıdemli milletvekili olarak, partiler üstü bir otoriteye sahip. Merkel’in göç politikasını eleştirmesine rağmen, CSU ile olan tartışmada Merkel’in safında yer aldı. 76 yaşındaki siyasetçi, AB anlaşmaları müzakerelerine de katılmıştı. Yunanistan karşısındaki sert tutumu nedeniyle de adı “Avrupa’nın disiplin amirine“ çıktı.

Merkel giderse yerine kim gelir? Destek görmeyen aday: Ursula von der Leyen 59 yaşındaki siyasetçi, uzun zamandır Merkel’ın halefi olabilecek isimler arasında kabul edildi. Savunma Bakanının sorunu, partisinde fazla popüler olmaması ve az destek görmesi. Von der Leyen, uluslararası sahnede Avrupa’nın ağırlığını daha fazla hissettirebileceği bir Avrupa ordusu kurulmasını istiyor. Ayrıca mültecilerin Alman ordusunda meslek eğitimi alması için çaba sarfetmesiyle tanınıyor

Merkel giderse yerine kim gelir? Uzlaşma çözümü: Julia Klöckner Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı, Merkel taraftarları ve eleştirenleri arasında kendini konumlandırmakta çok başarılı oldu. 45 yaşındaki siyasetçi bu statejiyle Başbakan olabilir. Ancak stratejisi Rehinland-Pfalz eyalet seçimlerinde işe yaramadı. Klöckner mülteci sorununda hem övgü, hem de eleştiri aldı ama sonunda kaybetti.

Merkel giderse yerine kim gelir? Muhafazakar seçenek: Jens Spahn Sağlık Bakanı son zamanlarda Başbakanı eleştirmemeye dikkat etmeye başladı. Oysa o da Merkel’in karşıtları arasında yer alıyor ve partisinin yeniden muhafazakâr yapıya bürünmesini istiyor. 38 yaşındaki siyasetçi mülteci sayısını sınırlanmasını istiyor, burka yasağı talep ediyor, çifte vatandaşlığı karşı çıkıyor.

Merkel giderse yerine kim gelir? Gelecek umudu: Daniel Günther Schleswig-Holstein eyalet Başbakanı, Berlin’de başarılamayan ama geleceğin koalisyonu olarak görülen Hıristiyan Demokrat, Hür Demokrat ve Yeşiller koalisyonunu kendi eyaletinde kurdu. 45 yaşındaki siyasetçi Hıristiyan Birlik Partileri arasındaki tartışmada Başbakanı desteklemişti. İltica başvurusu reddedilen yabancıların, Almanya'daki iş gücüne kazandırılmasını istiyor.

Merkel giderse yerine kim gelir? Perde arkasındaki adam: Peter Altmeier Ekonomi ve Enerji Bakanı, Merkel’in sağ kolu sayılıyor. Merkel, mülteci krizi sırasında mülteci politikası koordiantörlüğünü İçişleri Bakanı de Maiziere’den alarak Altmaier’e vermişti. 60 yaşındaki siyasetçi ABD ile AB arasındaki ticari anlaşmazlıkta Avrupa’nın ağırlığını koymasını istiyor ve değerler topluluğu olan birliğin siyasetçilerden daha güçlü olduğunu söylüyor.

Merkel giderse yerine kim gelir? Şans verilmeyen aday: Armin Laschet 57 yaşındaki siyasetçi nadiren tartışmalara konu olsa da Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’nın başbakanı olduğu için adı adaylar arasında geçiyor. Ama bu bir şey ifade etmiyor: Laschet bir yıl önce de eyalet seçimlerini CDU ile sürpriz bir şekilde kazandı. Mülteci politikasında her zaman Merkel’in görüşlerini savundu.



DW,dpa/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe