 Merkel: Pandemi yüzyılın felaketi | ALMANYA | DW | 21.01.2021

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ALMANYA

Merkel: Pandemi yüzyılın felaketi

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede tedbirlerin süresinin uzatılmasını savunurken, mutasyona uğramış virüsün tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Merkel, pandemiyi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemiyi yüzyılın felaketi olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemiyi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni koronavirüs vakalarının sayısının düşmesine rağmen tedbirlerin sıkılaştırılmasını ve bu tedbirlerin süresinin uzatılmasını savundu. Başkent Berlin'de bugün düzenlediği basın toplantısında, "bu yıl içinde pandemiyi kontrol altına almayı ve sonrasında üstesinden gelmeyi" hedeflediklerini belirten Merkel, söz konusu önlemlerin insanların korunması için alındığını vurguladı. Merkel ayrıca, Almanya'nın pandeminin "çok ağır döneminde" olduğunu da sözlerine ekledi. 

Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler nedeniyle insanların yaşadığı hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını anlayabildiğini belirten Merkel, "Bu pandemi bir doğal felaket olarak yüzyılın felaketi" dedi. Bu süreçte herkesin sabrının sınandığının belirten Merkel, bunun farkında olduklarının altını çizdi.

Vaka sayısının düşmesi "cesaret verici"

Başbakan Merkel, Almanya'da yeni vaka sayısının hafif düşmesini ve yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısının azalmasını "çok cesaret verici" olarak nitelendirerek, alınan sıkı tedbirlerin sonuç verdiğini belirtti. Ancak vefat sayılarının hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Merkel, "Bunlar sadece sayılar değil, bunlar yalnızlık içinde ölen insanlar, bunlar yas tutan aileler " şeklinde konuştu. Merkel, yaşamını yitirenler için toplu anma töreni düzenlenmesinin planlandığını da dile getirdi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde 20 bin 398 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayının bir hafta önceye kıyasla yaklaşık 5 bin daha az olduğuna dikkat çekildi. Her 100 bin kişide son yedi gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 123'den 119'a geriledi. Enstitü, bunun 1 Kasım'dan bu yana kaydedilen en düşük değer olduğunu belirtti. Almanya'da bu sayısının 50'inin altına düşmesi hedefleniyor. Enstitü'nün verilerine göre, ülkede son bir gün içinde koronavirüs yüzünden bin 13 kişi daha yaşamını yitirdi, koronavirüs kaynaklı vefatların toplam sayısı 49 bin 700'ü aştı.

Mutasyona uğramış virüs konusunda uyarı

Almanya Başbakanı Merkel, mutasyona uğramış koronavirüs türleri varyantları konusunda da uyarıda bulundu. Almanya'da da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsü çok ciddiye almak gerektiğini vurgulayan Merkel, "Tehlikenin somut bir şekilde günlük enfeksiyon sayılarını artırmasını beklememeliyiz" dedi. Böyle bir durumda, pandeminin "çok daha ağır üçüncü dalgasını" engellemek için çok geç kalınacağını belirten Merkel, ancak şu anda bunun engellenebileceğine vurgu yaptı.

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile salı günü yaptığı toplantıda tedbirlerin sıkılaştırılarak 14 Şubat'a kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Almanya'da geçen aralık ayının ortasından bu yana sosyal ve ekonomik hayata yönelik sıkı tedbirler uygulanıyor, okullarda yüz yüze eğitim verilmiyor.

Öncelik okul ve kreşlerin açılmasında

15 Şubat'tan itibaren izlenecek stratejiye hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çeken Merkel, birçok yerin açılmasının mümkün olmayacağını ancak önceliği okul ve kreşlere vereceklerini dile getirdi. Merkel, "Pratik nedenlerle belki kuaförlerin ve mağazaların" açılmasının da ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

AFP,Reuters,dpa,epd / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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