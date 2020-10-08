 Merkel: Pandemi kontrol dışına çıkabilir | ALMANYA | DW | 09.10.2020

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ALMANYA

Merkel: Pandemi kontrol dışına çıkabilir

Almanya Başbakanı Merkel, büyük kentlerde salgının kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunarak "Endişe verici bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Merkel ve belediye başkanları yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya'da korona vakalarının sayısının artması üzerine Başbakan Angela Merkel, bugün 11 büyük kentin belediye başkanlarıyla bir video-konferans gerçekleştirdi. Toplantıya Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig ve Stuttgart'ın belediye başkanları katıldı. Buluşma sonrası salgına karşı yeni önlemler alınması kararlaştırıldı.

Buna göre, bir kentte yedi gün içinde 100 bin kişide 50 yeni vakanın üzerine çıkılması durumunda kamusal alanda maske takma zorunluluğu ve sosyal temas kısıtlamaları genişletilecek, belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları konulacak, alkol satışına sınırlama getirilecek. Kutlama, toplantı gibi etkinliklere katılımcı sayısına da ek kısıtlamalar gelecek.

Güvenlik güçlerinin yasakların denetimi için görev yapması planlanıyor.

Alman ordusu da destek verecek

Bir hafta içinde 100 bin kişide 35 yeni vaka görülmesi durumunda da Almanya'da salgın verilerini denetleyen Robert Koch Enstitüsü uzmanlarının büyük kentlere danışmanlık hizmeti vermesi kararlaştırıldı. Alman ordusunun da bu uzmanların danışmanlık hizmetine ve koordinasyonuna destek vermesi planlanıyor.

Toplantıda kabul edilen sonuç bildirgesinde, eğer alınan tüm bu önlemler salgının kontrol altına alınmasını sağlamazsa yeni kısıtlamalar getirilmesinin kaçınılmaz olduğu da vurgulandı.   

"Tablo endişe verici"

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada kentlerdeki vaka sayısının artışından endişeli olduğunu söyleyen Merkel, pandeminin kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulundu. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon zincirinin takibi için büyük bir çaba sarfettiğini belirten Merkel, "Büyük kentler ve kalabalık yerleşim yerleri, pandemiyi kontrol altına alabileceğimizi mi, yoksa kontrolü kaybedeceğimizi mi, gösterecek" dedi.

Şu anda endişe verici bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade eden Merkel diğer bazı Avrupa ülkelerinin pandemide halihazırda  yaşadığı olumsuz sürece dikkat çekti ve "Pandeminin kontrol dışına çıkması, hastalar, sağlık sistemi ve kamusal hayat açısından şu anda bazı Avrupalı dostlarımızın yaşadıkları" dedi. 

Almanya'da önümüzdeki aylarda böyle bir gelişmenin yaşanmasını istemediğini vurgulayan Merkel, kamusal hayatta ve ekonomide yeni bir kapanmanın önlenmesi gerektiğini söyledi.

Reuters,dpa,AFP/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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