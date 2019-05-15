Merkel: Milliyetçilik Avrupa’nın düşmanıdır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de yaptığı konuşmada, milliyetçiliğin Avrupa projesinin düşmanı olduğunu dile getirdi. Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) muhafazakar milletvekillerini çatısı altında toplayan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) seçim mitingine katılan Merkel Hırvatça, "Barışın, özgürlüğün ve refahın Avrupasını destekleyin" çağrısında bulundu. Hırvatistan'ın merkez sağ partisi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) davetlisi olarak Zagreb'e giden Merkel, vatanseverliğin ortak bir Avrupa inşa etme süreci ile uyuşmadığını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ve Avrupa Halk Partisi liste başı adayı Weber

Weber: Popülistlerle mücadele edeceğim

Avrupa Parlamentosu seçimlerine, Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı olarak katılan Manfred Weber de, Merkel ile birlikte söz konusu etkinliğe katılan isimlerdendi. Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin üyesi olan Weber'e destek veren Merkel, Manfred Weber’in kendi ülkesini seven ve Avrupa Birliği içinde ülkesini seven herkesi anlayan biri olduğu için güçlü bir Avrupalı olabileceğini dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen Weber ise milliyetçilere ve popülistlere karşı mücadele edeceğini ifade etti.

Weber, İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini ve Fransız Le Pen gibi aşırı sağcı siyasetçilere yönelik olarak da, "Bizim Avrupa’da inşa ettiklerimizi yıkmak istiyorlar" söyleminde bulundu. Avrupa’nın farklı kimliklerle zenginleştiğini vurgulayan Weber, "Milliyetçilerin, bu kimliklerin arasını açmasına müsaade etmeyeceğim" dedi.

dpa / ET,JD

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